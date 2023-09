iMac 2017 ricondizionato a soli 439€: mai visto così economico

Stai cercando un computer all-in-one che unisca prestazioni, design e valore? Ecco la tua occasione d’oro: l’Apple iMac (Metà 2017) con Intel Core i5 da 2,3 GHz è ora disponibile su Amazon, in versione ricondizionata, a soli 439,00€! E se ti stai chiedendo quanto potresti risparmiare, è un impressionante 8% di sconto sul prezzo originale. Un’opportunità da non perdere!

iMac metà 2017 ricondizionato a soli 439€ su Amazon

Ora, parliamo di ciò che questo iMac ha da offrire. Prima di tutto, il suo display da 21,5 pollici non è solo spazioso, ma vanta anche una qualità di immagine superba, rendendo qualsiasi attività, dal lavoro alla visione di film, un vero piacere per gli occhi. Ogni pixel è un’esplosione di colori vivaci e dettagli nitidi.

Sotto il suo elegante guscio argentato, l’iMac è alimentato da un processore Intel Core i5 da 2,3 GHz. Questo, combinato con 8 GB di RAM, ti garantisce prestazioni veloci e senza intoppi, indipendentemente dal numero di applicazioni che stai eseguendo o dai file pesanti che stai elaborando.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione? Beh, questo modello viene fornito con un disco rigido da 1 TB. Hai letto bene: 1 terabyte di spazio per conservare tutti i tuoi documenti, foto, video e applicazioni. E non dimenticare che, essendo un prodotto Apple, avrai accesso a un intero ecosistema di applicazioni e servizi di alta qualità, progettati per funzionare in perfetta armonia con il tuo iMac.

La parola “ricondizionato” potrebbe farti storcere il naso, ma ascoltami: questo iMac è stato ispezionato, testato e certificato per garantire che funzioni come nuovo. È come avere la potenza e l’efficienza di un Mac fresco di fabbrica, ma a una frazione del suo prezzo originale. Se desideri un computer desktop che sia bello quanto performante, l’Apple iMac (Metà 2017) è quello che fa per te. E con questa offerta straordinaria, non c’è momento migliore di adesso per investire in questa macchina stupenda.

Non aspettare troppo, le offerte così non durano eternamente! Aggiungi l’iMac al tuo carrello e goditi una delle migliori esperienze informatiche che il denaro possa comprare. Fai la mossa giusta, e lascia che la magia Apple entri nella tua vita!

