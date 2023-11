Il nuovissimo iMac 2023 24" con chip M3 è QUI: preordinalo su Amazon (1629€)

Il desktop all-in-one che ha fatto la storia di Apple e dei personal computer è qui, con un motore ancora più potente: è arrivato su Amazon il nuovissimo iMac 2023 24″ con chip M3. Disponibile ora su Amazon a un prezzo speciale di 1.629,00€, questo computer desktop all-in-one non è solo un concentrato di potenza e stile, ma anche un’affare da non perdere con un’offerta che ti permette di risparmiare sensibilmente sul prezzo di listino.

iMac 2023 in preordine su Amazon al prezzo minimo garantito di 1629,00€

L’iMac 2023 è un vero e proprio capolavoro di ingegneria e design. Dotato di una CPU 8-core e una GPU 8-core, questo computer è progettato per offrire prestazioni eccezionali, sia che tu stia editando video in 4K, sia che tu stia lavorando con app di grafica esigenti. Il display Retina 4,5K da 24″ è una finestra su un mondo di colori vividi e dettagli incredibili, con una luminosità di 500 nit e il supporto a un miliardo di colori che rendono ogni immagine un vero spettacolo per gli occhi.

Con 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD, questo PC gestisce con fluidità multitasking intensivo e avvio rapido delle applicazioni. E non dimentichiamo gli accessori in tinta: la Magic Keyboard e il Magic Mouse, entrambi inclusi, completano l’esperienza utente con stile e funzionalità.

La compatibilità con tutte le tue app preferite è garantita: da Microsoft 365 a Adobe Creative Cloud, fino a Zoom. E grazie all’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple, potrai sfruttare funzionalità come il copia-incolla tra dispositivi o rispondere alle chiamate FaceTime direttamente dal tuo iMac.

Questo iMac non è solo un computer, è un investimento nel futuro del tuo lavoro e del tuo intrattenimento. Disponibile in preordine al prezzo minimo garantito, con uscita ufficiale il 7 novembre, è il momento di agire per assicurarti la tecnologia più avanzata al miglior prezzo. Visita la pagina Amazon e fai tuo l’iMac 2023 con chip M3. Non perdere questa occasione unica: acquista ora!

