I migliori Set Lego dedicati ad HALLOWEEN in SUPER SCONTO su Amazon

Sei pronto per immergerti in un mondo di divertimento spaventoso? Halloween è alle porte e Amazon ha preparato delle offerte irresistibili sui set Lego dedicati a questa festività! Non perdere l’occasione di trasformare il tuo Halloween in un’esperienza indimenticabile con questi fantastici set Lego. Sono disponibili sconti esclusivi per un periodo limitato, quindi affrettati e approfitta di queste incredibili offerte!

Il set Lego della Fattoria delle Zucche è composto da 257 pezzi e presenta una casa giocattolo Minecraft ispirata al famoso bioma delle paludi del gioco, le classiche figure dei personaggi di Minecraft e accessori fantastici. Oggi è disponibile a soli 36 euro con uno sconto del 5%.

La Lego Brickheadz Witch è un’adorabile rappresentazione in mattoncini Lego di una strega di Halloween. Questo set offre una costruzione veloce e divertente, con 151 pezzi per creare una strega affascinante e spaventosa. Metti in mostra questa creatura incantevole come decorazione per Halloween o collezionala insieme ad altri personaggi Brickheadz. Oggi è disponibile su Amazon a soli 22 euro grazie ad uno sconto del 18%.

Il Lego Promotional Set complementare VIP è un’aggiunta imperdibile per gli amanti Lego. Questo set esclusivo offre diversi pezzi per creare una scena di mini figure e accessori ispirate ad Halloween. Sfrutta al massimo il tuo status VIP con questo set complementare che ti permetterà di arricchire la tua collezione e ampliare le possibilità di gioco. Oggi è disponibile su Amazon a soli 20 euro grazie ad uno sconto del 9%.

Questa mini statuetta LEGO rappresenta fantasma con zucca di Halloween, ragno e ragnatela. È l’ideale per arricchire la tua collezione, regalare un’esperienza di costruzione emozionante o aggiungere un tocco di magia alla tua festa di Halloween. Oggi è disponibile a soli 11 euro con uno sconto del 4%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.