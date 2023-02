I 10 accessori più utili in assoluto per qualunque utente iPhone

I dispositivi Apple, in particolare iPhone, sono diventati sinonimo di qualità e innovazione nel mondo della tecnologia. Con il loro design elegante e le loro funzionalità avanzate, gli iPhone sono diventati un accessorio essenziale per molte persone. Tuttavia, per ottenere il massimo dal tuo iPhone, ci sono alcuni accessori che possono aiutarti a sfruttare al meglio le sue funzionalità. Ecco i nostri preferiti.

In primo luogo, una cover protettiva è un must-have per chiunque possieda un iPhone. Questo piccolo ma potente dispositivo è molto costoso, quindi è fondamentale proteggerlo da danni accidentali come graffi e ammaccature. Le cover protettive possono essere acquistate in diverse varianti, dalle più semplici alle più sofisticate, in grado di proteggere l’iPhone da cadute e urti.

Un altro accessorio utile per gli utenti iPhone sono gli auricolari Bluetooth. Con questi auricolari, è possibile ascoltare la musica e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca o dalla borsa. Ci sono diverse opzioni disponibili sul mercato, dalle cuffie più economiche alle più costose con cancellazione del rumore. Per esempio, i Redmi Buds 3 sono auricolari con design semi in-ear. Sono leggerissimi, pensa che un singolo auricolare pesa solo 4,5g. All’interno trovi il chip Bluetooth Qualcomm QCC3040, l’ideale perché tiene bassi i consumi e garantisce una lunga durata della batteria. A proposito, l’autonomia è di 5 ore con un solo ciclo di ricarica, ma si arriva a 20 considerando anche la custodia di ricarica.

Per chi passa molto tempo fuori casa, un powerbank -meglio se ultrasottile, con display e in sconto– può essere un’ottima soluzione per avere sempre energia supplementare per il proprio iPhone. Questi dispositivi sono piccoli e leggeri e possono essere facilmente trasportati in tasca o in borsa. In questo modo, non dovrete preoccuparvi di rimanere senza batteria in momenti importanti.

L’adattatore Lightning-to-HDMI è un accessorio utile ma molto economico (meno di 15€ su Amazon) per visualizzare il contenuto del proprio iPhone su uno schermo più grande come una TV o un monitor. Con questo adattatore, è possibile guardare video, giocare e navigare sul web utilizzando lo schermo di una TV. Inoltre, questo adattatore è anche utile per presentazioni aziendali o scolastiche.

Un cavo di ricarica aggiuntivo è un altro accessorio essenziale per gli utenti iPhone. A volte può essere difficile trovare una presa a portata di mano, quindi avere un cavo di ricarica con sé può essere molto utile. Inoltre, è possibile acquistare anche una batteria esterna per ricaricare il proprio iPhone ovunque si trovi. Su Amazon trovi kit di 5 cavi Lightning certificati MFi, super robusti e rinforzati in Nylon, a soli 11,99€ e spiccioli incluse spedizioni. In pratica lo paghi poco più di 2€ l’uno incluse spedizioni.

Per migliorare la qualità delle foto scattate con il proprio iPhone, si può acquistare degli obiettivi per fotocamera. Si tratta di un ottimo modo per migliorare la qualità delle foto scattate con il tuo iPhone. Esistono diverse opzioni disponibili, tra cui obiettivi grandangolari, macro e zoom. Con un obiettivo per fotocamera, puoi catturare immagini più nitide e dettagliate, con colori più vivaci e una maggiore profondità di campo. E costano davvero pochissimo su Amazon: i kit più completi costano circa 25€.

Un altro accessorio utile per gli utenti iPhone che viaggiano in auto è il supporto per auto che consente di utilizzare il tuo iPhone come navigatore GPS durante i viaggi. Esistono diversi tipi di supporti per auto disponibili, tra cui quelli che si agganciano al parabrezza o al cruscotto. Con un supporto per auto, puoi tenere il tuo iPhone in una posizione comoda e sicura mentre ti muovi, evitando di distrarti dalla guida.

Le cuffie noise cancelling sono un’altra grande aggiunta perché progettate per ridurre il rumore esterno e concentrarsi sulla musica e sui video. Con questo tipo di cuffie, puoi goderti la tua musica preferita senza distrazioni esterne.

Un altro accessorio popolare per gli utenti iPhone è lo smartwatch compatibile. Gli smartwatch compatibili con iPhone ti consentono di controllare le notifiche, rispondere alle chiamate e monitorare l’attività fisica. Ci sono una varietà di smartwatch compatibili con iPhone disponibili, tra cui Apple Watch, Samsung Gear e Fitbit. Con uno smartwatch compatibile, puoi rimanere connesso e in forma mentre sei in movimento. Il nostro preferito in assoluto è l’eccellente Amazfit GTR3 Pro che rivaleggia con Apple Watch pur costando 3-10 volte meno.

I 10 Accessori iPhone Fondamentali

Ecco la top 10 degli accessori iPhone che secondo noi chiunque dovrebbe tenere nel cassetto per proteggere il dispositivo ed espanderne le funzionalità:

Cover protettiva: per proteggere lo schermo e il retro del tuo iPhone da danni e graffi. Più ovviamente una pellicola protettiva per lo schermo. Pellicola Protettiva: perché oltre a proteggere la scocca, è ancora più importante proteggere lo schermo in vetro. Auricolari Bluetooth: per ascoltare la musica e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Powerbank: per avere sempre energia supplementare quando sei fuori casa. Adattatore Lightning-to-HDMI: per visualizzare il contenuto del tuo iPhone su uno schermo più grande come una TV o un monitor. Cavo di ricarica: per ricaricare il tuo iPhone quando non hai una presa a portata di mano. Obiettivo per fotocamera: per migliorare la qualità delle tue foto scattate con il tuo iPhone. Supporto per auto: per utilizzare il tuo iPhone come navigatore GPS durante i viaggi in auto. Cuffie noise cancelling: per ridurre il rumore esterno e concentrarti sulla musica e sui video. Smartwatch compatibile con iPhone: per controllare le notifiche, rispondere alle chiamate e monitorare l’attività fisica.

E tu quale prodotto pensi che sarebbe necessario per poter utilizzare al massimo iPhone? Parliamone nei commenti, sulla nostra pagina Facebook o su Twitter.

