Hub USB-C con 6 porte a META' PREZZO: massima connettività a SOLI 21 EURO

Se sei alla ricerca di una soluzione per espandere le connessioni del tuo dispositivo con porte USB-C, abbiamo quello che fa per te! Non lasciarti scappare l’opportunità di acquistare l’Hub USB-C iDsonix-SC su Amazon. Con uno sconto del 50% grazie all’apposito coupon, puoi portarti a casa questo versatile hub al prezzo speciale di soli 21,43€.

Finalmente potrai ottenere la flessibilità e la praticità che hai sempre desiderato per le tue connessioni USB-C. Corri a fare il tuo ordine, i coupon sono in esaurimento!

Hub USB-C iDsonix-SC con 6 porte: tutte le specifiche tecniche

L’Hub USB-C iDsonix-SC è progettato per fornire la massima efficienza e funzionalità per le tue esigenze di connettività.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti:

6 Porte USB-C: L’hub è dotato di 6 porte USB-C, consentendoti di collegare contemporaneamente diversi dispositivi, come smartphone, tablet, laptop e altro ancora.

L’hub è dotato di 6 porte USB-C, consentendoti di collegare contemporaneamente diversi dispositivi, come smartphone, tablet, laptop e altro ancora. Velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps: Grazie alla tecnologia USB 3.0, puoi godere di una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, consentendoti di spostare file e dati in modo rapido e efficiente.

Grazie alla tecnologia USB 3.0, puoi godere di una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, consentendoti di spostare file e dati in modo rapido e efficiente. Design compatto e portatile: L’hub ha un design compatto e leggero, rendendolo perfetto da portare con te ovunque tu vada. È l’accessorio ideale per viaggi e spostamenti, offrendoti la possibilità di connettere i tuoi dispositivi ovunque tu sia.

L’hub ha un design compatto e leggero, rendendolo perfetto da portare con te ovunque tu vada. È l’accessorio ideale per viaggi e spostamenti, offrendoti la possibilità di connettere i tuoi dispositivi ovunque tu sia. Plug-and-Play: Non è necessario alcun driver o software aggiuntivo per utilizzare l’hub. È pronto all’uso con la semplice connessione al tuo dispositivo USB-C.

Non è necessario alcun driver o software aggiuntivo per utilizzare l’hub. È pronto all’uso con la semplice connessione al tuo dispositivo USB-C. Compatibilità universale: L’Hub USB-C iDsonix-SC è compatibile con una vasta gamma di dispositivi USB-C, garantendo la massima versatilità per le tue connessioni.

Se stai cercando un modo semplice ed economico per espandere le tue connessioni USB-C, l’Hub USB-C iDsonix-SC è la soluzione perfetta per te. Con uno sconto del 50% su Amazon, puoi acquistare questo hub di alta qualità a soli 21,43€ e sfruttare la comodità di avere 6 porte USB-C a tua disposizione. Sii veloce, l’offerta è limitata nel tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.