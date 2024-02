HP Chromebook 14a: CROLLA IL PREZZO del pc PIU' DESIDERATO del momento

Se sei alla ricerca di un pc portatile adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano, questo è il tuo giorno fortunato! Oggi su Amazon puoi acquistare l’HP Chromebook 14a a soli 269 euro grazie ad un mega sconto del 23%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione di avere un top di gamma ad un prezzo così conveniente non si era mai vista, approfittane il prima possibile!

HP Chromebook 14a: specifiche tecniche e funzionalità

L’HP Chromebook 14a è un vero e proprio top di gamma nel settore dei laptop, ed oggi può essere tuo ad un prezzo irresistibile.

Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, i Chromebook si aggiornano automaticamente, pertanto il tuo dispositivo riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che li mantengono prestanti nel tempo.

Questo modello è dotato di un processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz. In più, per un avvio istantaneo, il notebook è equipaggiato con un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

Il Display da 14″, con risoluzione Full HD 1920 x 1080p, permette di immergersi completamente nelle immagini, sia per quanto riguarda i progetti lavorativi che l’intrattenimento quotidiano. La tastiera di colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case ha un formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata in ogni occasione.

L’autonomia non è da meno grazie ad una durata fino a 12 ore e 30 minuti e, grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge), potrai caricare il 50% della batteria del dispositivo in soli 45 minuti.

Oggi l’HP Chromebook 14a è disponibile su Amazon a soli 269 euro grazie ad un mega sconto del 23%. L’offerta è limitata quindi corri a fare il tuo ordine per accaparrarti il top di gamma dei pc portatili!

