HONOR Band 7: smartwatch economico ma performante a soli 36€

Se sei alla ricerca di un fitness tracker completo e affidabile che ti aiuti a monitorare la tua salute e a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness, non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. L’HONOR Band 7 è ora disponibile a soli 36,99€, con uno sconto del 21% sul prezzo di listino. Questa è un’opportunità da non perdere per aggiungere un partner di salute e fitness al tuo polso.

Caratteristiche Principali di HONOR Band 7

Monitoraggio della Frequenza Cardiaca 24/7 : L’HONOR Band 7 è dotato di un avanzato sensore di frequenza cardiaca che monitora costantemente il tuo battito cardiaco. Puoi avere una visione completa della tua frequenza cardiaca in tempo reale e ricevere avvisi se il battito diventa troppo alto o troppo basso.

: L’HONOR Band 7 è dotato di un avanzato sensore di frequenza cardiaca che monitora costantemente il tuo battito cardiaco. Puoi avere una visione completa della tua frequenza cardiaca in tempo reale e ricevere avvisi se il battito diventa troppo alto o troppo basso. Monitoraggio del Sonno Avanzato: Questo fitness tracker analizza la qualità del tuo sonno, monitorando il sonno leggero, il sonno profondo e il sonno REM. Ti aiuta a capire meglio i tuoi pattern di sonno e a migliorare il tuo riposo notturno.

Schermo AMOLED a Colori da 0,95 pollici : L’ampio schermo a colori ti consente di visualizzare chiaramente tutte le tue statistiche di fitness e le notifiche in arrivo. È resistente ai graffi e offre una visione nitida anche alla luce diretta del sole.

: L’ampio schermo a colori ti consente di visualizzare chiaramente tutte le tue statistiche di fitness e le notifiche in arrivo. È resistente ai graffi e offre una visione nitida anche alla luce diretta del sole. Impermeabile fino a 50 metri : Puoi indossare l’HONOR Band 7 anche mentre nuoti o fai la doccia. È progettato per resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità, il che lo rende ideale per gli amanti dello sport acquatico.

: Puoi indossare l’HONOR Band 7 anche mentre nuoti o fai la doccia. È progettato per resistere all’acqua fino a 50 metri di profondità, il che lo rende ideale per gli amanti dello sport acquatico. 14 Modalità di Allenamento: Questo fitness tracker offre 14 modalità di allenamento diverse, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e molto altro. Ti aiuta a tenere traccia delle tue performance e a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Clicca ora e approfitta di questo fantastico affare prima che l’offerta scada!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.