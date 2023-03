La stoffa degli HomePod di Apple è fuori discussione, sia in termini di qualità costruttiva che di prestazioni e integrazione nell’ecosistema (e ci mancherebbe!). C’è però da dire che il rapporto dello smart speaker made-in-Cupertino con il pubblico non è poi così roseo. Sarà per il prezzo elevato, sarà per qualche mancanza. La soluzione? Rendere più accattivante e completo il prodotto.

Apple come Google e Amazon: anche HomePod avrà un display

La notizia giunge dal solito Ming-Chi Kuo, analista che negli anni si è fatto un’ottima reputazione a suon di indiscrezioni su tutto ciò che riguarda l’azienda di Cupertino.

In un post pubblicato su Medium (via MacRumors), Kuo ha affermato che la prossima generazione di HomePod sarà dotata di un display da 7 pollici, in modo da migliorare ulteriormente l’integrazione con gli altri hardware a marchio Apple. E poi, uno degli obiettivi del colosso di Cupertino è diventare un pilastro del settore della domotica (non che ora non sia uno dei principali punti di riferimento), quindi è necessario un upgrade degno di nota.

Al momento è ignoto il design del presunto nuovo HomePod, ma dato che parliamo di “smart speaker + display” risulta quasi impossibile non pensare a soluzioni già adottate da altre aziende, principalmente Google e Amazon. Nest Hub ed Echo Show sono oggi ampiamente diffusi e la loro popolarità è crescente.

L’Echo Show 5 di 2ª generazione, ad esempio, ha dalla sua non solo un hardware moderno e versatile, ma anche un prezzo più che accessibile. Di listino costa meno di 90€, ma spesso lo si trova in sconto, come oggi: solo 44,99€ su Amazon.

