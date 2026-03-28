Ho buttato 20€ per questo "gioiello tech": quello che c'è dentro vi farà infuriare

Il mercato dell’elettronica di consumo, specialmente sulle grandi piattaforme di e-commerce asiatiche o nei marketplace meno presidiati, sta vivendo una nuova stagione d’oro per le contraffazioni.

L’esca è quasi sempre la stessa: capacità di archiviazione smisurate a prezzi che sfidano le leggi della fisica e del silicio. Vedere una chiavetta USB da 2 TB venduta al costo di una colazione per tre persone dovrebbe attivare un campanello d’allarme, eppure il volume di vendite di questi dispositivi rimane altissimo.

Il meccanismo tecnico dietro la truffa è tanto semplice quanto efficace. All’interno della scocca non si trova un modulo di memoria ad alta densità, ma una piccola scheda microSD di scarsa qualità, spesso da soli 8 GB o 16 GB, collegata a un controller opportunamente modificato. Questo chip è programmato per mentire sistematicamente al sistema operativo: quando inserite la chiavetta nel PC, il file system leggerà effettivamente “2 TB liberi”. Il problema sorge non appena si tenta di superare la reale capacità fisica del supporto.

Attenzione ai gioielli tech a pochi euro

A differenza di un contenitore che trabocca, una memoria truccata non smette di accettare dati. Il controller è istruito per agire in “loop”: una volta esaurito lo spazio reale, il dispositivo inizia a sovrascrivere i primi file salvati. L’utente crede di aver archiviato l’intero archivio fotografico di un decennio, ma in realtà sta solo guardando dei “puntatori” a file che non esistono più, sostituiti dagli ultimi bit caricati. È un’architettura del vuoto che si palesa solo nel momento del bisogno, ovvero quando si tenta di riaprire un documento e il sistema restituisce un errore di corruzione.

Spesso questi oggetti presentano finiture in alluminio spazzolato che trasmettono una sensazione di solidità, quasi a voler compensare col peso della scocca l’assenza di sostanza tecnologica interna. Un dettaglio curioso notato in molti di questi sample è la presenza di un LED di stato blu elettrico, così potente da risultare fastidioso in ambienti bui; una scelta estetica che serve a distrarre l’utente dalla lentezza esasperante del trasferimento dati, tipica degli standard USB 2.0 ormai obsoleti.

Oltre la truffa: un’intuizione sul “diritto al falso”

Forse, a un livello psicologico più profondo, queste chiavette non vendono gigabyte, ma la rassicurazione temporanea di possedere uno spazio infinito. L’acquirente medio, pur nutrendo un sospetto latente, accetta il rischio perché il desiderio di accumulo digitale supera la logica economica. In un certo senso, queste memorie fake sono il placebo dell’era del cloud.

Per difendersi non basta l’occhio clinico. Esistono strumenti software specifici come ValiDrive o H2testw che scrivono dati reali su ogni singolo settore della memoria per verificarne l’integrità. Se il test fallisce dopo pochi minuti, avete tra le mani un fermacarte tech. La prevenzione più efficace resta comunque l’analisi del prezzo di mercato: se i principali produttori mondiali vendono un taglio di memoria a 150€, è matematicamente impossibile che un rivenditore terzo possa offrirlo a 20€ senza rimetterci.

L’unico scenario peggiore della perdita dei dati è l’installazione involontaria di malware, spesso annidato proprio nei driver contraffatti di questi dispositivi. Prima di inserire una memoria di dubbia provenienza nel vostro computer principale, dovreste chiedervi se quel risparmio valga davvero la sicurezza dei vostri conti bancari o della vostra privacy.