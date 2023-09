Guida IN SICUREZZA con il Vivavoce Bluetooth per Auto a MENO DI 30 EURO

Ti presentiamo una soluzione super economica per effettuare chiamate in auto senza distrarti dalla guida! Si tratta del Vivavoce Auto Bluetooth di AGPTEK, ora disponibile su Amazon al prezzo assolutamente imbattibile di 29,98€.

Sì, hai letto bene: un eccezionale sconto del 19% ti sta aspettando. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. L’offerta è limitata quindi approfittane il prima possibile!

Tutte le funzionalità del Vivavoce Auto Bluetooth di AGPTEK

AGPTEK ha realizzato questo Vivavoce auto pensando alle esigenze di chi passa molto tempo alla guida. La Connettività Bluetooth senza fili garantisce una compatibilità ampia con una moltitudine di dispositivi, consentendo di collegare il tuo smartphone o tablet in pochi semplici passi.

Ma la comodità non finisce qui. Una delle caratteristiche principali di questo vivavoce è la sua autonomia prolungata. Una volta caricato, il dispositivo offre fino a 14 ore di conversazione e ben 400 ore in standby. Mai più chiamate interrotte per batteria scarica!

La qualità audio offerta da AGPTEK è cristallina, con una riduzione del rumore di fondo che ti permetterà di sentire e farti sentire anche nelle situazioni stradali più rumorose. E, se ti stai chiedendo come attenderai alle tue chiamate senza distogliere l’attenzione dalla strada, la risposta è semplice: grazie ai comandi vocali e ai tasti di facile accesso, potrai rispondere, rifiutare e terminare le chiamate con un semplice tocco.

Ulteriore chicca è la sua funzione multipoint: il vivavoce AGPTEK può collegarsi contemporaneamente a due dispositivi, rendendolo perfetto per chi possiede sia un telefono aziendale che uno personale.

Guidare e rimanere connessi non è mai stato così semplice e sicuro. Il Vivavoce Auto Bluetooth AGPTEK non è solo un dispositivo, ma un alleato prezioso per le tue giornate in movimento. Oggi è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto bomba del 19%. Ricorda, la sicurezza e la comodità non hanno prezzo, ma con AGPTEK hanno sicuramente uno sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.