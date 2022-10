Se vuoi navigare al meglio in casa o in ufficio, allora dovresti assolutamente considerare l’acquisto del nuovo Google Nest Wi-Fi Pro, un portento in termini di prestazioni e affidabilità. Il prezzo di lancio è di 219,99 euro, e puoi optare anche per il pagamento a rate tramite l’apposito servizio di Amazon: 5 rate da 44 euro al mese.

La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime. La consegna, poi, è prevista per il giorno successivo all’acquisto. Amazon non si smentisce mai.

Grazie alla nuova tecnologia Wi-Fi 6E, il Nest Wi-Fi Pro è in grado di raggiungere velocità combinate fino a 4,2 Gbps, il doppio del Wi-Fi 6. Tre bande separate, inclusa la nuovissima banda a 6 GHz, aiutano a ridurre le interferenze e a fornire connessioni più rapide a un maggior numero di dispositivi. Con il super gadget di Big G aumenti la copertura in tutta la casa: fino a 120 metri quadrati di rete Wi-Fi mesh veloce e affidabile.

Il Nest Wi-Fi Pro si traduce anche in una rete più smart. Ad esempio, se mentre guardi un film in streaming la velocità diminuisce, il router monitora il problema e lo risolve in totale autonomia.

Altro vantaggio è che è progettato per la tecnologia Matter, il nuovo standard universale che semplifica la compatibilità all’interno della tua casa smart. Il Nest Wi-Fi Pro si connette ai tuoi device e li gestisce, per far sì che si integrino perfettamente con Google Home.

Il miglior modo per rendersi conto delle potenzialità del router Wi-Fi mesh di Google è provarlo di persona. E se poi non fa al caso tuo, puoi chiedere il reso. Anche questa è tra le comodità di Amazon, no?