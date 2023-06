Google Maps introduce la Visualizzazione Immersiva con AI in Italia

Google Maps ha recentemente annunciato l’arrivo della Visualizzazione Immersiva, una funzionalità che rivoluzionerà il modo di esplorare il mondo utilizzando l’intelligenza artificiale. Grazie alla fusione di miliardi di immagini e informazioni attendibili sovrapposte, questa innovativa caratteristica offre una visione multidimensionale del mondo.

Google Maps, Visualizzazione Immersiva disponibile da oggi per iOS e Android.

A partire da oggi, la Visualizzazione Immersiva sarà disponibile all’interno dell’app Google Maps per Android e iOS in quattro nuove città italiane: Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino. Inoltre, verranno coperti oltre 500 punti di riferimento iconici in tutto il mondo, tra cui alcuni monumenti nelle città italiane di Milano, Roma, Pisa, Venezia e Firenze.

Come funziona la Visualizzazione Immersiva di Google Maps? Immaginiamo di programmare un viaggio a Milano e di desiderare visitare il Duomo. Prima della visita effettiva, è possibile familiarizzare con l’area cercando il Duomo su Google Maps e toccando il primo video disponibile per effettuare una visita virtuale dell’edificio e scoprire i luoghi circostanti. Utilizzando il cursore del tempo, è possibile visualizzare il meteo nelle diverse ore del giorno e valutare l’affluenza dell’area, consentendo una pianificazione anticipata. Inoltre, grazie alla tecnologia di intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppata da Google, sarà possibile esplorare l’interno di ristoranti e caffè per decidere se prenotare o meno.

Oltre alla Visualizzazione Immersiva, Google Maps introdurrà anche le Indicazioni Rapide. Questa funzione semplifica la navigazione per coloro che sono già familiari con il percorso e desiderano visualizzare solo la prossima svolta. Le Indicazioni Rapide mostrano i tempi di arrivo previsti e la prossima svolta direttamente dalla schermata di blocco o dalla panoramica del percorso. Queste informazioni erano precedentemente disponibili solo nella modalità di navigazione completa. Inoltre, se si sceglie di prendere un’altra strada, Google Maps aggiornerà automaticamente il percorso.

Un’altra novità è la sezione “Recenti“. Organizzata nella versione desktop di Google Maps, questa funzione semplifica la pianificazione di un viaggio consentendo di tenere traccia dei luoghi desiderati. La sezione “Recenti” salva automaticamente i luoghi ricercati in una comoda evidenziazione laterale dello schermo. Con gli aggiornamenti imminenti, sarà possibile salvare i luoghi nelle evidenziazioni “Recenti” anche dopo aver chiuso la finestra di Google Maps, permettendo di riprendere la pianificazione del viaggio senza perdere i progressi. È anche possibile rimuovere i luoghi visualizzati, pianificare più viaggi contemporaneamente e condividere una selezione di luoghi con i compagni di viaggio per avere il loro parere.

L’introduzione della Visualizzazione Immersiva e delle altre nuove funzionalità in Google Maps rappresenta un’evoluzione significativa nell’esperienza di esplorazione e pianificazione dei viaggi. Grazie all’intelligenza artificiale e alla vasta gamma di informazioni disponibili, gli utenti potranno godere di una visione più completa e interattiva del mondo che li circonda.