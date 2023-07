Google Chrome per iPhone: arriva la funzione tanto attesa

Google Chrome, il popolare browser Web di Google, ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento per iOS, introducendo una funzionalità tanto attesa dagli utenti di iPhone e iPad. Ora è possibile aggiungere i propri siti Web preferiti direttamente alla schermata iniziale di iOS, consentendo un accesso rapido e facile senza dover passare attraverso Safari.

Google Chrome per iPhone: l’attesa funzione di aggiunta delle app Web alla schermata iniziale è finalmente arrivata

L’aggiornamento di Google Chrome per iOS offre agli utenti l’opzione di aggiungere app Web alla schermata principale del dispositivo. Prima di questa novità, questa funzione era disponibile solo nel browser web di Apple. Ora, grazie all’ultima versione di Google Chrome e al sistema operativo iOS 16.4 o versioni successive, è possibile salvare i siti Web per accedervi rapidamente direttamente dalla schermata principale del proprio iPhone o iPad.

Secondo Chris Messina, questa nuova funzionalità è molto apprezzata dagli utenti. Ora è possibile aggiungere URL o app Web progressive direttamente alla schermata iniziale del dispositivo. Quando viene aggiunta un’app Web alla schermata Home di iOS, può essere aperta e utilizzata come un’app normale, senza essere reindirizzati a Safari o a un altro browser Web. Inoltre, con iOS 16.4 o versioni successive, queste app Web possono inviare notifiche push, proprio come le app native.

Questa novità fa parte degli sforzi di Apple per abbracciare le app Web e offrire agli utenti più opzioni e flessibilità nel modo in cui accedono ai contenuti online. Con macOS Sonoma, che sarà rilasciato entro la fine dell’anno, gli utenti Mac potranno anche salvare i siti Web come app Web utilizzando Safari. Alcuni ritengono che questi cambiamenti siano un tentativo di Apple di evitare critiche riguardanti pratiche anticoncorrenziali nell’App Store.

Google Chrome per iOS è disponibile gratuitamente sull’App Store e funziona sia su iPhone che su iPad. Gli utenti sono invitati a scaricare l’ultimo aggiornamento per poter usufruire delle nuove funzionalità, compresa l’opzione di aggiungere le app Web alla schermata iniziale. Questo rappresenta un passo avanti significativo per l’esperienza di navigazione su iOS e offre agli utenti ancora più possibilità di personalizzazione e comodità nel gestire i propri siti Web preferiti.