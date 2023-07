Goditi un ottimo espresso IN SPIAGGIA con la Macchina da caffè portatile IN OFFERTA

Sei un appassionato di caffè e non vuoi rinunciare alla qualità nemmeno in vacanza? Allora non puoi perdere l’opportunità di acquistare la macchina per caffè espresso portatile STARESSO, che ti permette di preparare un autentico caffè espresso ovunque tu sia. E, al momento, su Amazon puoi portarla a casa con uno sconto del 26%, a soli 75,30€.

Questa macchina compatta e versatile è perfetta da portare in vacanza, sia che tu voglia goderti un caffè sulla spiaggia o preparare una deliziosa tazza di espresso nel comfort del tuo campeggio. Approfitta di questa offerta e assicurati un caffè di qualità ovunque tu vada!

Macchina per caffè espresso portatile STARESSO: modalità di utilizzo

La macchina per caffè espresso portatile STARESSO ti permette di preparare un caffè espresso di alta qualità senza l’uso di elettricità o batterie.

Utilizzando il sistema di pressione manuale, puoi creare la giusta pressione per estrarre i sapori intensi e gli aromi distintivi del caffè. Basta riempire il serbatoio con acqua calda e aggiungere il caffè macinato o le capsule compatibili, poi premere il pulsante per ottenere un caffè espresso cremoso e aromatico.

Questa macchina per caffè portatile è progettata per essere leggera e compatta, quindi puoi portarla ovunque tu vada. Con il suo design elegante e minimalista, si adatta perfettamente alla tua borsa da viaggio o al tuo zaino. Inoltre, è facile da pulire, grazie alle sue parti rimovibili e lavabili.

Le specifiche tecniche della macchina STARESSO sono sorprendenti. È dotata di una pompa manuale con una pressione di 15-20 bar per garantire l’estrazione ottimale del caffè. Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 80 ml, che ti permette di preparare fino a 4 tazze di caffè senza doverlo riempire frequentemente. Inoltre, la macchina è compatibile con diverse tipologie di caffè, come il caffè macinato, le capsule Nespresso e le capsule compatibili.

Non perdere l’opportunità di portare con te la macchina per caffè espresso portatile STARESSO in vacanza e goderti un caffè di alta qualità ovunque tu vada. A soli 75,30€ con uno sconto del 26%, questa macchina è un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Sia che tu stia trascorrendo una giornata in spiaggia o in campeggio, la STARESSO ti permetterà di preparare un caffè espresso cremoso e aromatico con facilità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.