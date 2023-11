Galaxy Buds Live: gli auricolari SAMSUNG a quasi META' PREZZO, solo su Amazon

Preparati a rivoluzionare la tua esperienza acustica! Gli iconici Samsung Galaxy Buds Live sono disponibili su Amazon a un prezzo stracciato di 78,47€, una riduzione stupefacente del 45%.

È il momento di elevarsi a un nuovo standard di ascolto senza svuotare il portafoglio. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti, ma attenzione: gli articoli stanno andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere!

Samsung Galaxy Buds Live: Suono e Confort Ineguagliabili

I Samsung Galaxy Buds Live non sono semplici auricolari; sono un’esperienza acustica premium che si adatta al tuo stile di vita.

Progettati con la tecnologia AKG, questi gemmi offrono un suono spazioso e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini che ti faranno sentire al centro di ogni canzone. ANC (Active Noise Cancellation) per isolarti dal mondo esterno, o modalità ambiente per rimanere connesso con ciò che ti circonda – hai il pieno controllo della tua esperienza d’ascolto.

Con una singola carica, i Buds Live ti danno fino a 6 ore di riproduzione non stop, e con la custodia di ricarica compatta, estendi quel piacere per fino a 21 ore totali. E se sei di fretta? La ricarica rapida ti dà un’ora di riproduzione con solo 5 minuti di carica, così sei sempre pronto a partire con la tua colonna sonora.

Interagiscono perfettamente con i tuoi dispositivi Samsung grazie a Bixby voice control e con altri dispositivi Android o iOS tramite Bluetooth. La funzione touch personalizzabile ti permette di gestire facilmente la tua musica e le chiamate senza mai tirare fuori il telefono dalla tasca.

Agisci ora e vivi l’audio come mai prima! Non perdere l’occasione di entrare nel mondo dell’audio di alta qualità con Samsung Galaxy Buds Live. Oggi sono disponibili a soli 78 euro con un mega sconto del 45%. Immergiti in un’esperienza di ascolto senza precedenti, comoda, elegante e ad un prezzo che è musica per le tue orecchie!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.