Che tu abbia o meno un televisore smart, il Fire TV Stick 4K Max resta un’opzione d’acquisto da valutare senza se e senza ma. Ti dico questo perché il dispositivo è attualmente scontato del 40% su Amazon e questo significa che puoi concludere un vero e proprio affare a soli 44,99€.

Fire TV Stick 4K Max: lo sconto del 40% è FAVOLOSO

È il lettore multimediale di Amazon più potente, con il 40% di potenza in più rispetto a Fire TV Stick 4K. Questo significa che le app si avviano più velocemente e la navigazione è più fluida. Poi si segnala anche il supporto al Wi-Fi 6 di ultima generazione, così la riproduzione in streaming sarà fluida che mai.

Ovviamente c’è il meglio dello streaming, con le app di Netflix, DAZN, YouTube, Disney+, RaiPlay, Prime Video, Apple TV+ e così via.

Insomma, a poco più di 40 euro, ti immergi in un’esperienza di entertainment senza precedenti.

Alternativa? Il Fire TV Stick 4K (-43%)

Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+. Le immagini prenderanno vita con l’avvolgente audio Dolby Atmos, disponibile per alcuni titoli selezionati, utilizzando un impianto stereo compatibile. Goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, e ascolta migliaia di brani musicali. Cerca e avvia la riproduzione di contenuti con la tua voce. Trova velocemente le tue app preferite con i pulsanti preimpostati. Accendi, spegni la TV e regola il volume con un unico telecomando.

