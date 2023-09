FineWoven, la cover horror che ha fatto piovere critiche per Apple

Apple ha costruito la sua reputazione sul design di prodotti eleganti e di alta qualità, che spesso ridefiniscono l’industria. Ma con la nuova linea di custodie FineWoven per iPhone 15, sembra che il gigante tecnologico abbia mancato l’obiettivo.

Dettagli su FineWoven che lasciano l’utente deluso

Le aspettative erano alte, dato l’eccellente tracciato di Apple nel creare accessori di alta qualità. Tuttavia, le prime impressioni per molte persone sono state tutt’altro che positive. Una breve esperienza con queste custodie ha rivelato varie carenze, dal design alla funzionalità.

Qualità e durata del materiale: La custodia, dopo appena 48 ore di utilizzo moderato, ha mostrato segni di usura. Un’esperienza che non si allinea all’usura normale e prevista di un accessorio. Comfort: La scelta del materiale “pelle scamosciata” potrebbe sembrare esteticamente gradevole, ma i bordi in gomma (o ecopelle? plastica?) risultano ruvidi e scomodi da tenere per periodi prolungati. Funzionalità: L’aspetto più sorprendente è il ritaglio per il connettore USB-C. Sembra che molti cavi USB-C di terze parti non si adattino al foro a causa della sua imprecisione e ristrettezza.

È interessante notare che mentre i cavi USB-C di Apple funzionano senza problemi con le custodie FineWoven, ciò pone un problema per coloro che utilizzano cavi di terze parti. Dovrebbero verificare se il cavo è compatibile con la custodia prima dell’acquisto, un compito tedioso e non user-friendly.

Altre segnalazioni di problemi includono macchie sulla custodia e display di esposizione nelle Apple Store che devono essere sostituiti quotidianamente a causa della loro condizione degradata.

Il panorama generale

Apple ha recentemente fatto una scelta encomiabile: abbandonare la pelle per ragioni ambientali. È un passo verso un futuro più sostenibile. Tuttavia, la decisione di sostituire la pelle con FineWoven solleva alcune domande sulla sua durabilità e sull’impatto ambientale delle custodie che devono essere frequentemente sostituite.

Per coloro che hanno investito in queste custodie, potrebbe valere la pena considerare alternative, come la custodia in silicone di Apple o prodotti di terze parti. Anche se ci sono sicuramente problemi più grandi nel mondo, come consumatori, ci aspettiamo prodotti di qualità dal leader dell’industria.

Mentre le custodie per telefoni potrebbero sembrare un piccolo dettaglio nel grande schema delle cose, riflettono l’impegno di un’azienda verso l’innovazione, la qualità e l’attenzione al cliente. Le custodie FineWoven di Apple sembrano essere un passo indietro in queste aree. Per una società nota per la sua dedizione all’eccellenza, questo è certamente un aspetto da rivedere e correggere. E mentre Apple valuta il suo prossimo passo, i consumatori avrebbero fatto bene a esercitare prudenza e ricerca prima di investire in questi accessori.