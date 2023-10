Festa delle Offerte Prime porta Alexa in auto a METÀ PREZZO con l'Echo Auto

La Festa delle Offerte Prime è finalmente arrivata su Amazon, e con essa una miriade di sconti imperdibili. Tra questi, spicca l’offerta dell’Echo Auto (2ª generazione), ora disponibile a soli 34,99€, con uno sconto del 50%! Ma attenzione: questo prezzo è esclusivo per i clienti Prime. Se stavi aspettando il momento giusto per regalarti questo gioiellino tecnologico, è arrivato!

Echo Auto a metà prezzo grazie alla Festa delle Offerte Prime

L’Echo Auto è stato progettato per portare Alexa con te ovunque tu vada. Questo accessorio a mani libere ti permette di utilizzare l’assistente vocale per riprodurre musica, effettuare chiamate, rispondere ai messaggi e molto altro, tutto a mani libere. Grazie al suo design sottile, l’Echo Auto si adatta perfettamente all’interno della tua auto.

E con 5 microfoni integrati, Alexa può sentirti chiaramente, nonostante la musica, l’aria condizionata o i rumori del traffico. Inoltre, è incluso un caricatore rapido per auto, ideale per ricaricare il telefono durante i tuoi spostamenti. Con Alexa, puoi facilmente riprodurre le tue playlist preferite da Amazon Music, Apple Music, Spotify e molti altri servizi musicali.

E con la modalità Follow Me Music, puoi continuare ad ascoltare la tua musica senza interruzioni. Usa la tua voce per effettuare chiamate, connetterti ad altri dispositivi Echo a casa o inviare annunci. Mentre sei in viaggio, chiedi ad Alexa di regolare il termostato, spegnere le luci o controllare se la porta d’ingresso è chiusa. Tutto questo e molto altro, direttamente dalla tua auto. E per garantire la tua privacy, l’Echo Auto è dotato di un pulsante dedicato per disattivare i microfoni.

Non perdere questa incredibile offerta! L’Echo Auto (2ª generazione) è il compagno di viaggio perfetto per rendere ogni spostamento più piacevole e tecnologico. E con uno sconto del 50%, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Affrettati, l’offerta è valida solo per i clienti Prime e termina presto!

