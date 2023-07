Ferro da stiro verticale portatile Rowenta a PREZZO MINI: mettilo subito IN VALIGIA

Ami avere sempre un look impeccabile anche in vacanza? Allore non puoi perderti l’offerta su Amazon per il Ferro da Stiro Verticale Portatile Rowenta! Questo fantastico strumento di precisione è in vendita con uno sconto del 27%, al prezzo incredibilmente vantaggioso di soli 39,90€.

Non lasciarti sfuggire questa imperdibile opportunità di avere sempre abiti perfettamente stirati, anche durante le tue vacanze. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Ferro da Stiro Verticale Portatile Rowenta: tutte le funzionalità

Il Ferro da Stiro Verticale Portatile Rowenta è il compagno di viaggio ideale per tenere i tuoi abiti sempre perfetti, ovunque tu vada.

Ecco alcune delle sue specifiche tecniche più importanti:

Design compatto e portatile: Il design leggero e compatto del ferro da stiro lo rende perfetto da portare in valigia durante i tuoi viaggi. Non avrai più bisogno di affidarti a servizi di lavanderia esterni, potrai avere abiti impeccabili direttamente in hotel. Potenza 1300 W: Nonostante le sue dimensioni ridotte, il ferro da stiro portatile Rowenta offre una potenza di 1300 W, sufficiente per rimuovere le pieghe più ostinate in modo rapido ed efficace. Serbatoio dell’acqua da 70 ml: Il serbatoio dell’acqua integrato ha una capacità di 70 ml, consentendoti di stirare più capi di abbigliamento senza dover continuamente ricaricare l’acqua. Funzionamento a vapore: Grazie alla funzione di vapore, potrai ottenere risultati ottimali anche con materiali delicati, riducendo al minimo il rischio di danneggiare i tessuti. Testina di precisione: La testina di precisione ti permette di raggiungere anche le aree più difficili, come colletti, polsini e tasche, garantendo una stiratura uniforme e dettagliata. Riscaldamento rapido: Il ferro da stiro portatile Rowenta si riscalda in pochi secondi, consentendoti di iniziare a stirare immediatamente.

Il Ferro da Stiro Verticale Portatile Rowenta è la soluzione ideale per tenere i tuoi abiti sempre impeccabili, ovunque tu vada. Grazie allo sconto del 27% su Amazon, puoi acquistarlo a soli 39,90€ e godere di tutte le sue fantastiche funzionalità a un prezzo vantaggioso.

