In occasione del Offerte di Primavera 2023, EZVIZ sconta le sue telecamere di videosorveglianza. Sono prodotti che si fanno notare per un elevato rapporto qualità/prezzo, e dotate di tutte le feature che ci aspetta da device di questo tipo, inclusa la compatibilità con gli assistenti vocali e soprattutto la geolocalizzazione (per attivare e disattivare gli allarmi in automatico).

Telecamere EZVIZ in sconto con le Offerte di Primavera Amazon

EZVIZ C6 (-15%)

EZVIZ C6 Telecamera Wi-Fi Interno 2K+ Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Rilevamento di persone e Animali.

C3TN 2mp (-38%)

EZVIZ C6N (-30%)

EZVIZ C6N Telecamera WiFi da interno Motorizzta 1080p Bianca

Campanello DB32 3mp (-40%)

EZVIZ DB2 3mp Campanello Video 2K WiFi

LC3 con Lampada da esterno (-15%)

LC3 Telecamera Wi-Fi con Lampada da Esterno 2K

Telecamera da interno 1080p (-25%)

CTQ2C 2PK Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P

Telecamera Wi-Fi autonomia 50 giorni (-25%)

BC2 2mp Telecamera wifi esterno batteria 1080p, 100% senza fili

EZVIZ C8C Lite (-22%)

C8C Lite Telecamera WI-FI da Esterno Motorrizzata 1080p con visione notturna a colori

Telecamera Wi-Fi CP1 da interno (-42%)

CP1 3mp Telecamera Wi-Fi Interno 2K

