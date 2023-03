Offerte di Primavera 2023: gli Altoparlanti Bluetooth in sconto

Che sia per te o per una persona cara che non può fare a meno della musica, un altoparlante Bluetooth è sempre un bel regalo per sé o per gli altri. Su Amazon se ne trovano una marea, alcuni proposti a cifre irrisorie ma dalla dubbia affidabilità, altri invece di assoluta qualità sotto tutti i punti di vista, anche perché realizzati da brand del calibro di Marshall, Bose, JBL e così via. E grazie alle Offerte di Primavera 2023 te li porti via a prezzi davvero imperdibili.

NB: le offerte potrebbero variare di giorno in giorno, in positivo o – purtroppo – in negativo. Prima di procedere all’acquisto ti consigliamo quindi di controllare con attenzione il prezzo indicato nella pagina del prodotto.

Offerte di Primavera Gli altoparlanti Bluetooth

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Il Portable Bluetooth Speaker di Xiaomi è piccolo e compatto, tanto da poter essere portato in borsa comodamente, ovunque tu vada. La certificazione IP67 assicura resistenza alla polvere e all’acqua, alla pioggia e al sudore.

Il design compatto ma potente dei componenti interni comprende driver doppi con magneti in terre rare, un diaframma canadese in fibra lunga e un radiatore passivo che consentono al Mini di riprodurre la musica con una qualità audio sorprendente per il massimo divertimento.

La batteria è da 2000mAh e garantisce fino a 10 ore di autonomia con un singolo ciclo di ricarica. Puoi portarlo con te in spiaggia o in gita in montagna, così da avere sempre la colonna sonora giusta ad accompagnare ogni tua esperienza.

Marshall Kilburn II

A differenza di altri altoparlanti wireless, il Kilburn II ti offre oltre 20 ore di riproduzione portatile con una singola ricarica. Questo piccolo grande eroe offre un suono multidirezionale incredibile che ti farà immergere nella tua musica e ha un grado di resistenza all’acqua IPX2.

Bose SoundLink Micro

Compatto ma potente, SoundLink Micro Bluetooth produce un suono forte e chiaro con bassi incredibilmente profondi. Dotato di trasduttore appositamente progettato e radiatori passivi, per un suono nitido e bilanciato. Lo speaker presenta un pratico cinturino in silicone resistente agli strappi. Aggancialo allo zaino, alla borsa frigo o al manubrio e l’affidabile cinturino lo proteggerà da urti e vibrazioni.

Harman Kardon Onyx Studio 7

Potente diffusore Bluetooth da 50W con un design unico – che definirei “spaziale” – e tutta la qualità di Harman Kardon.

Marshall Acton II

È il modello più piccolo e recente della gamma Marshall. Il Bluetooth 5.0 offre un suono wireless superiore in un raggio di quasi 10 metri. Il diffusore unisce tecnologia contemporanea e caratteristico design Marshall per offrire un suono potente. Ottimizza la tua musica secondo le tue preferenze con l’app Marshall Bluetooth o i controlli analogici sul pannello superiore del tuo diffusore.

Marshall Stanmore III

Stanmore III ha una spazialità stereo ancora più ampia rispetto a quella del suo predecessore, producendo il tipico suono pervasivo Marshall che riempie l’ambiente. Pur rimanendo fedele al design iconico con un richiamo forte alla storia del marchio, Stanmore III è privo di PVC ed è realizzato per il 70% di plastica riciclata e con materiali esclusivamente vegani.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.