Lo sai, vero, che anche Amazon ha i suoi auricolari Bluetooth? Si chiamano Echo Buds, e quelli di seconda generazione sono ora ad un clamoroso minimo storico grazie alle Offerte di Primavera. Con lo sconto del 55%, infatti, concludi l’affare a soli 53,99€.

Echo Buds 2ª gen: minimo storico con le Offerte di Primavera Amazon 2023

Gli auricolari wireless Echo Buds supportano l’audio dinamico e la cancellazione attiva del rumore (ANC). I driver sono di ottima qualità e offrono un audio nitido e bilanciato, possibile anche grazie al design in-ear che aderisce bene all’orecchio. Per quanto riguarda il design, gli Echo Buds sono piccoli, leggeri e resistenti al sudore, con una tenuta confortevole pensata anche per lunghi periodi di utilizzo continuo.

Come ampiamente prevedibile, gli auricolari wireless fanno coppia l’app Alexa ma – essendo compatibili con iOS e Android – li puoi utilizzare anche con Siri e Google Assistant. Con i comodi comandi vocali puoi ascoltare musica in streaming, i podcast, gli audiolibri, le ultime notizie e così via. Insomma, ti basta chiedere.

La batteria poi è ottima: con un singolo ciclo di ricarica, l’autonomia è di 5 ore, che diventano 15 considerando anche la custodia di ricarica. Inoltre, con una ricarica rapida di soli 15 minuti sono garantite circa 2 ore di autonomia.

⚠️ Non voglio metterti ansia, ma devo ricordarti che le Offerte di Primavera termineranno alle 23:59 della giornata di oggi (29 marzo). Hai dunque solo poche ore a disposizione per concludere questo e altri affari.

