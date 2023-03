Siri prova a essere più smart con iOS 16.5, ora alla Beta 1

Ora che la versione definitiva di iOS 16.4 è ufficialmente disponibile – portando con sé nuove emoji e altro ancora -, è tempo per Apple e i beta tester di concentrarsi sul prossimo minor update. La prima Beta di iOS 16.5 è stata rilasciata per i developer, e c’è una novità per Siri.

Siri diventa più smart con iOS 16.5

Bisogna ammettere la dura verità: Siri – soprattutto se paragonato agli assistenti vocali della concorrenza – non fa gridare al miracolo. Apple però ha intenzione di migliorare la sua reputazione, rendendolo più utile e funzionale. E qualcosa inizia già a muoversi, perché con iOS 16.5 Beta 1 Siri può registrare lo schermo.

Per avviare una registrazione dello schermo senza intervenire manualmente basta pronunciare una formula magica: “Ehi Siri, registra lo schermo“. E sempre con un comando vocale sarà possibile interromperla: “Ehi Siri, interrompi la registrazione dello schermo“.

Rivoluzione? Effetto wow? Assolutamente no, perché parliamo di una integrazione che non stravolge l’esperienza dell’utente finale. Eppure, a conti fatti, Siri – a partire da iOS 16.5 – sarà leggermente più versatile. Meglio di niente.

Quando si parla dell’assistente virtuale made-in-Cupertino, le critiche sono dietro l’angolo. Ed è difficile difendere Apple in questo caso, perché Alexa e Google Assistant sono davvero di un altro livello. Ci sarà mai un sorpasso? Con questi ritmi, risulta difficile solo a pensarlo.

Per quanto riguarda iOS 16.5 Beta 1, non ci sono altre novità degne di nota da segnalare. Ci sarebbe il nuovo tab Sport in Apple News, ma l’app non è mai arrivata nello stivale, quindi…

