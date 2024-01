EA SPORTS FC 24 per Xbox One e Xbox Series X: esperienza calcistica rivoluzionaria ad un PREZZO SHOCK

Per gli appassionati di videogiochi e calcio, l’attesa è finita: EA SPORTS FC 24 è finalmente disponibile per Xbox One e Xbox Series X. La notizia ancora più eccitante è che ora puoi portare a casa questa esperienza calcistica rivoluzionaria a soli 50,99€, grazie a un’incredibile offerta su Amazon che ti fa risparmiare il 36% sul prezzo originale. Un’opportunità imperdibile per tutti gli amanti del calcio virtuale.

EA SPORTS FC 24 per Xbox One e Xbox Series X

EA SPORTS FC 24 si distingue per la sua tecnologia all’avanguardia HyperMotionV, che garantisce un realismo senza precedenti. Questa innovativa tecnologia cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale, trasformandolo in un’esperienza di gioco dinamica e coinvolgente. I dati volumetrici raccolti da oltre 180 partite di alto livello, tra cui la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga, sono stati utilizzati per creare un gameplay che riflette fedelmente l’azione sul campo. Il gioco offre anche stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta, che aggiungono una nuova dimensione ai giocatori, andando oltre le valutazioni totali per evidenziare le abilità uniche che rendono ogni giocatore speciale. Il motore Frostbite migliorato offre un livello di dettaglio straordinario, dai modelli dei giocatori alle pieghe delle divise, rendendo ogni momento di gioco un’esperienza vicina alla realtà del calcio.

EA SPORTS FC 24 non è solo un gioco di calcio, ma un vero e proprio ecosistema calcistico. Con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, offre un’esperienza calcistica autentica e completa. Inoltre, la modalità Ultimate Team ti permette di creare la squadra dei tuoi sogni, combinando giocatori e calciatrici del presente e del passato, e personalizzando il tuo club sia dentro che fuori dal campo. Per chi ama la strategia e la gestione, la modalità Carriera giocatore o tecnico offre la possibilità di scrivere la propria storia calcistica, prendendo decisioni cruciali che influenzeranno il destino della squadra. Inoltre, con le funzionalità cross-play, potrai sfidare i tuoi amici in Club e VOLTA FOOTBALL, indipendentemente dalla piattaforma su cui giocano.

EA SPORTS FC 24 per Xbox One e Xbox Series X è un must-have per tutti gli appassionati di calcio e videogiochi. E con l’offerta attuale su Amazon a soli 50,99€, è il momento perfetto per aggiungere questo capolavoro alla tua collezione. Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di vivere il calcio in modo completamente nuovo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.