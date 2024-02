DOPPIA PROMO sul Samsung Galaxy A33: PREZZACCIO su eBay

Il Samsung Galaxy A33 promette un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display Infinity-U da 6,4 pollici con tecnologia FHD+ Super AMOLED. Questo permette di godere di colori vividi e realistici in ogni situazione. La frequenza di aggiornamento di 90 Hz aggiunge un tocco di fluidità, rendendo i video e le immagini ancora più nitidi e dettagliati, garantendo un’esperienza visiva senza paragoni.

L’eccezionale sistema fotografico del Galaxy A33 porta la tua passione per la fotografia a nuovi livelli. Dotato di una fotocamera principale OIS da 48 MP, offre scatti nitidi e ben definiti in qualsiasi situazione.

La fotocamera ultragrandangolare ti consente di catturare panorami mozzafiato, mentre la fotocamera di profondità e quella macro ti permettono di personalizzare la messa a fuoco e di avvicinarti ai dettagli più piccoli.

Le nuove Lenti Snapchat aggiornate regolarmente in modalità Divertimento aggiungono un tocco di creatività ai tuoi scatti. La fotocamera di profondità, anch’essa alimentata dall’intelligenza artificiale, ti consente di catturare i dettagli più raffinati e di sfocare delicatamente lo sfondo per effetti bokeh. E con una batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A33 ti offre la libertà di goderti il ​​tuo smartphone per streaming, condivisione, giochi e molto altro ancora, senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

Su eBay, oggi, è presente un doppio sconto sul Samsung Galaxy A33 (27% + 10€ con il codice sconto PSPRFEB24) per un costo finale di 214,90€.