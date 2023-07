Docking Station: BEN 12 PORTE DIVERSE per un prezzo STRACCIATO!

Hai bisogno di espandere le possibilità di connessione del tuo dispositivo? La risposta è la Docking Station USB C 12 in 1. Su Amazon, puoi acquistarla a soli 77,99€, sfruttando uno sconto del 6% e un ulteriore coupon di 10€. Un’occasione imperdibile per ottenere un hub multifunzionale a un prezzo vantaggioso.

Questa docking station offre un’ampia gamma di porte per soddisfare tutte le tue esigenze di connessione. Tra le porte disponibili ci sono HDMI, VGA, USB 3.0, USB C, slot per schede SD e micro SD, porta Ethernet e porta audio da 3,5 mm. Avrai sempre a disposizione tutte le opzioni di connessione di cui hai bisogno.

Specifiche tecniche incredibili per un prezzo microscopico

Compatibilità Universale: La docking station è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook, Chromebook, laptop Windows, telefoni cellulari e tablet dotati di porta USB C. Trasmissione Video in 4K: La porta HDMI supporta la trasmissione video in 4K, consentendoti di goderti immagini e contenuti ad alta definizione sul tuo monitor o televisore esterno. Alta Velocità di Trasferimento dei Dati: Le porte USB 3.0 offrono una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, consentendoti di trasferire file e dati in modo rapido e efficiente. Ricarica Rapida: La porta USB C supporta la ricarica rapida per i dispositivi compatibili, garantendo una ricarica veloce e sicura. Design Compatto e Portatile: La docking station ha un design compatto e leggero, ideale per essere portata ovunque tu vada. Puoi facilmente inserirla nella tua borsa o zaino e portarla con te durante i viaggi o al lavoro.

La Docking Station USB C 12 in 1 è la soluzione completa per tutte le tue esigenze di connessione. Con 12 porte di connessione, supporto per la trasmissione video in 4K e ricarica rapida, è il dispositivo perfetto per rendere il tuo ambiente di lavoro più efficiente e produttivo.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica. Clicca qui per acquistare la Docking Station USB C 12 in 1 su Amazon a soli 77,99€. Sfrutta lo sconto del 6% e il coupon di 10€ per ottenere un hub multifunzionale a un prezzo eccezionale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.