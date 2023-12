Dixit a SOLI 22€: divertimento assicurato durante le feste (28%)

Quest’anno abbiamo il gioco giusto per svoltarti il Capodanno e qualsiasi altra cena con gli amici e i parenti: “Asmodee – Dixit”, il gioco da tavolo che unisce immaginazione e fantasia, è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 22,90€, grazie a uno sconto del 28%. Non perdere l’opportunità di aggiungere un tocco di magia alle tue cene e ai tuoi cenoni festivi.

Dixit di Asmodee a soli 22,90€ in sconto su Amazon del 28%

Dixit è un gioco da tavolo che invita i giocatori a immergersi in un mondo di storie e associazioni creative. Adatto per 3-8 giocatori e consigliato per età 8+ anni, è il passatempo perfetto per riunire persone di tutte le età attorno a un’esperienza condivisa di divertimento e fantasia. Con Dixit, ogni partita si trasforma in un’avventura unica, dove la tua immaginazione è l’unica guida.

Una delle caratteristiche più affascinanti di Dixit sono le sue carte illustrate. Ogni carta è un’opera d’arte che stimola la mente e apre le porte a infinite interpretazioni e racconti. Il giocatore narratore sceglie segretamente una carta e dà un indizio su di essa, poi gli altri giocatori selezionano una delle loro carte che meglio si abbina all’indizio. Tutte le carte vengono mescolate e rivelate, e i giocatori devono indovinare quale carta appartiene al narratore. La semplicità delle regole si combina con la profondità delle strategie possibili, rendendo Dixit un gioco che non stanca mai.

Dixit non è solo divertimento; è anche un modo per rafforzare legami e stimolare la comunicazione. Mentre condividi e interpreti le storie nascoste dietro le carte, scoprirai nuovi lati della personalità dei tuoi amici e familiari, e forse anche della tua. È un’esperienza che va oltre il gioco, toccando corde emotive e creative che raramente vengono esplorate in altri contesti ludici.

In conclusione, a soli 22,90€ su Amazon, “Asmodee – Dixit” è un’offerta da cogliere al volo. Che tu stia cercando un regalo per un amico appassionato di giochi da tavolo o desideri portare una ventata di freschezza alle tue serate in compagnia, Dixit è la scelta perfetta. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità: aggiungi “Asmodee – Dixit” al tuo carrello oggi stesso e preparati a vivere un’avventura senza precedenti nel mondo dell’immaginazione e della fantasia!

