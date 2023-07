DIGITA ovunque tu sia con la Tastiera WIRELESS Logitech (SCONTATISSIMA AL 41%)

Se desideri aumentare la tua produttività e migliorare l’esperienza di digitazione, non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare la tastiera wireless Logitech MX Keys su Amazon. Con uno sconto imperdibile del 41%, puoi portare a casa questa tastiera di alta qualità a soli 79,99€.

Non perdere questa straordinaria offerta e scopri come la Logitech MX Keys può trasformare il modo in cui lavori e ti diverti al computer. Corri a fare il tuo ordine, la promozione è limitatissima!

Tastiera wireless Logitech MX Keys: tutte le funzionalità

La tastiera wireless Logitech MX Keys è pensata per offrire prestazioni eccezionali e un comfort superiore durante l’utilizzo.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti:

Tasti retroilluminati: La tastiera è dotata di tasti retroilluminati che si adattano alle condizioni di luce ambientale, consentendoti di digitare con facilità anche al buio.

Tasti di precisione per la digitazione: I tasti sono progettati per offrire una sensazione di digitazione confortevole e precisa, riducendo gli errori di battitura e migliorando la velocità di scrittura.

Layout tasti ottimizzato: Il layout dei tasti è ottimizzato per garantire un facile accesso alle funzioni e ai comandi più comuni, aumentando la tua produttività e facilitando la navigazione.

Connessione wireless avanzata: La Logitech MX Keys si connette al tuo dispositivo tramite tecnologia wireless avanzata, offrendo una connessione stabile e affidabile senza il fastidio dei cavi.

Retroilluminazione intelligente: La tastiera è dotata di un sensore di prossimità che attiva automaticamente la retroilluminazione quando le tue mani si avvicinano alla tastiera, risparmiando energia e migliorando l’autonomia della batteria.

La tastiera wireless Logitech MX Keys è una soluzione ideale per chi cerca un’esperienza di digitazione avanzata e confortevole. Con uno sconto del 41% su Amazon, puoi acquistare questa tastiera di alta qualità a soli 79,99€ e trasformare il modo in cui lavori e ti diverti al computer!

