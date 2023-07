Custodia per iPad con tastiera wireless INTEGRATA in SCONTO BOMBA

È ora di aumentare la tua produttività quando utilizzi l’iPad con la Custodia con tastiera Logitech ! Oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 38% quindi a soli 79,99€.

Si tratta di un’offerta imperdibile per chi desidera unire la praticità di una tastiera con la protezione di una custodia. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro!

Custodia con tastiera per iPad Logitech: una combo utilissima ad un prezzo conveniente

La Custodia con tastiera Logitech è progettata per offrire una migliore esperienza di utilizzo dell’iPad sia nel campo loavorativo che nell’intrattenimento quotidiano.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti:

Tastiera retroilluminata : La tastiera integrata è retroilluminata, consentendoti di lavorare comodamente anche al buio o in condizioni di scarsa illuminazione.

: La tastiera integrata è retroilluminata, consentendoti di lavorare comodamente anche al buio o in condizioni di scarsa illuminazione. Connessione Bluetooth rapida : La custodia si collega all’iPad tramite Bluetooth in modo semplice e veloce, senza dover affrontare complessi processi di abbinamento.

: La custodia si collega all’iPad tramite Bluetooth in modo semplice e veloce, senza dover affrontare complessi processi di abbinamento. Batteria a lunga durata : La batteria integrata offre fino a 4 anni di durata con un uso medio di 2 ore al giorno. Non dovrai preoccuparti di ricaricare frequentemente la tastiera.

: La batteria integrata offre fino a 4 anni di durata con un uso medio di 2 ore al giorno. Non dovrai preoccuparti di ricaricare frequentemente la tastiera. Supporto multi-angolo : La custodia ti consente di posizionare l’iPad in diverse angolazioni per adattarsi alle tue esigenze di lavoro e di visione.

: La custodia ti consente di posizionare l’iPad in diverse angolazioni per adattarsi alle tue esigenze di lavoro e di visione. Design sottile e leggero: La custodia è progettata per essere sottile e leggera, garantendo la massima portabilità senza aggiungere ingombro all’iPad.

La Custodia con tastiera Logitech per iPad è la soluzione perfetta per aumentare la tua produttività e rendere l’utilizzo del tuo iPad ancora più pratico e comodo. Con uno sconto del 38% su Amazon, puoi acquistarla a soli 79,99€ e ottenere una tastiera retroilluminata con una connessione Bluetooth rapida e una batteria a lunga durata. Il design sottile e leggero aggiunge praticità e portabilità al tuo iPad, mentre il supporto multi-angolo ti permette di trovare la posizione più comoda per lavorare o guardare i contenuti. Non perdere questa occasione unica, corri su Amazon!

