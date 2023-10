CROLLA IL PREZZO delle Cuffie Over-ear Sony (oggi le paghi MENO DI 40 EURO)

Ami la musica e sogni degli auricolari che offrano una qualità audio eccellente? Allora non puoi perdere questa incredibile offerta! Le Cuffie Wireless Over-ear Sony sono ora disponibili su Amazon a soli 38,89€ , con uno sconto del 44%.

Questo è il momento perfetto per migliorare la tua esperienza musicale senza svuotare il portafoglio. Non lasciarti sfuggire l’occasione d’oro!

Cuffie Wireless Over-ear Sony: suono eccezionale e massimo comfort

Queste cuffie over-ear Sony offrono un suono eccezionale grazie ai driver dinamici da 40mm . Sia che tu stia ascoltando la tua musica preferita, guardando film o giocando, sarai immerso in un audio nitido e coinvolgente.

La connettività Bluetooth ti consente di goderti la libertà di movimento senza fastidiosi cavi. La portata wireless ti permette di spostarti liberamente per la tua casa o all’aperto senza perdere la connessione. Inoltre, la funzione NFC semplifica l’accoppiamento con i tuoi dispositivi compatibili.

Le cuffie sono progettate per il massimo comfort durante le lunghe sessioni d’ascolto, grazie all’archetto regolabile e ai padiglioni auricolari imbottiti . Inoltre, la batteria offre un’autonomia fino a 35 ore , quindi non dovrai preoccuparti di doverle ricaricare frequentemente. E se sei di fretta, una ricarica rapida da 10 minuti ti darà altre 2,5 ore di ascolto.

Grazie al microfono integrato , puoi anche effettuare chiamate in vivavoce in modo chiaro e nitido. Il controllo touch sull’auricolare ti permette di gestire la tua musica e le chiamate senza dover estrarre il telefono.

Le Cuffie Wireless Over-ear Sony rappresentano un’opportunità unica per migliorare la tua esperienza musicale. Con uno sconto del 44% che le porta a soli 38,89€, non puoi permetterti di perderle. Non perdere questa occasione, sperimenta la qualità audio eccezionale, il comfort e la libertà wireless. Ma affrettati, perché questa offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.