CROLLA IL PREZZO del Tablet Lenovo di ULTIMA GENERAZIONE: solo su Amazon

Hai bisogno di un tablet che sia utile sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano? Abbiamo quello che fa per te, anche ad un prezzo super conveniente! Si tratta del Lenovo Tab P11 (seconda generazione), oggi disponibile su Amazon a soli 249 euro grazie ad uno sconto bomba del 17%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero imperdibile, non fartela scappare!

Lenovo Tab P11 (seconda generazione): specifiche tecniche e funzionalità

Il Lenovo Tab P11 (seconda generazione) è un accessorio essenziale per lavorare, navigare o divertirsi soprattutto quando si è spesso fuori casa.

È dotato di un un Display IPS ampio e di qualità da 11,5″ con risoluzione 2K (2000 x 1200) e fino a 400 nit di luminosità per garantire la massima visibilità in qualsiasi condizione.

Il dispositivo è fornito di un ampio storage di 128GB espandibile tramite MicroSD Card fino ad 1 TB, così da poter archiviare qualsiasi tipologia di file anche se molto pesanti. In più, con exFAT potrai salvare i tuoi documenti piu’ importanti in totale sicurezza e portarli sempre con te senza preoccupazioni.

Tab P11 di seconda generazione viene fornito con Android 12L di serie, pesa solo circa 520 grammi ed ha un corpo sottile da 7,4 mm. Per questo motivo risulta comodissimo da inserire in borsa e trasportare ovunque senza nessun ingombro.

Questo modello include anche la Precision Pen 2 (2023) con cui prendere appunti e aggiungere annotazioni in modalità schermo diviso nella massima precisione e versatilità.

Ogg il Lenovo Tab P11 (seconda generazione) è disponibile su Amazon a soli 249 euro grazie ad uno sconto bomba del 17%. Porta a casa uno strumento perfetto sia per lavorare che per divertirti ad un prezzo eccezionale!

