CROLLA IL PREZZO del POCO X4 GT: offerta valida ancora per POCHE ORE

Ora di rinnovare il tuo smartphone ma non sai su quale modello puntare? Senza ombra di dubbio ti consigliamo il POCO X4 GT, al momento disponibile su Amazon a soli 319,90€, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out. La promozione è in scadenza e sono a disposizione gli ultimissimi articoli scontati quindi non c’è tempo da perdere!

POCO X4 GT: tutte le specifiche tecniche dello smartphone in promozione

Il POCO X4 GT è un vero gioiello della tecnologia, progettato per offrire un’esperienza mobile di altissimo livello. Con un processore potente, un display straordinario e una batteria longeva, questo smartphone ti stupirà sotto ogni aspetto.

Grazie al processore MediaTek Dimensity 1100, il POCO X4 GT offre prestazioni incredibili che permettono di gestire con facilità le applicazioni più esigenti, i giochi e le attività multitasking. Potrai goderti un’esperienza fluida e senza interruzioni.

Le principali specifiche tecniche del POCO X4 GT includono:

Display immersivo: L’ ampio schermo Full HD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz offre una visualizzazione nitida e fluida. goditi Potrai i tuoi contenuti multimediali preferiti con colori vivaci e dettagli impeccabili.

con refresh rate a 120Hz offre una visualizzazione nitida e fluida. goditi Potrai i tuoi contenuti multimediali preferiti con colori vivaci e dettagli impeccabili. Batteria di lunga durata: Con una batteria da 5000mAh , il POCO X4 GT ti accompagnerà per tutto il giorno senza problemi di autonomia. Potrai utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente.

, il POCO X4 GT ti accompagnerà per tutto il giorno senza problemi di autonomia. Potrai utilizzare il tuo smartphone senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. Fotocamera versatile: La t ripla fotocamera posteriore da 64MP cattura immagini incredibili e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 16MP è perfetta per i selfie di alta qualità. Potrai scattare foto straordinarie e registrare video in 4K.

cattura immagini incredibili e dettagliate, mentre la fotocamera frontale da 16MP è perfetta per i selfie di alta qualità. Potrai scattare foto straordinarie e registrare video in 4K. Ampia capacità di archiviazione: Con una memoria interna da 128GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutte le tue foto, video, applicazioni e file importanti.

Il POCO X4 GT rappresenta un’opportunità unica per avere un dispositivo all’avanguardia a un prezzo accessibile. Al momento è disponibile su Amazon a soli 319,90€, con uno sconto del 26% sul prezzo di listino. Fai in fretta, la promozione è in scadenza!

