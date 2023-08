CROLLA di 300€: iMac all-in-one Apple AL MINIMO STORICO mai visto prima

Hai mai sognato di possedere un iMac Apple, ma hai sempre pensato che fosse fuori dalla tua portata finanziaria? Bene, oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato! Amazon ha lanciato una offerta imperdibile sull’iMac Apple desktop all-in-one: da un prezzo originale, ora puoi averlo a soli 1.499,00€, con un incredibile sconto del 17%. Ma affrettati, le offerte come questa non durano a lungo!

L’iMac Apple è noto per le sue prestazioni eccezionali, il design elegante e la durata. Con il chip Apple M1, ti aspetti una velocità e una potenza senza precedenti. Che tu sia un professionista della grafica, un appassionato di giochi o semplicemente qualcuno che desidera un computer affidabile per l’uso quotidiano, l’iMac non ti deluderà.

Chip Apple M1 : Questo potente chip offre una CPU a 8 core e una GPU a 8 core, garantendo prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica.

: Questo potente chip offre una CPU a 8 core e una GPU a 8 core, garantendo prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica. Display Retina da 24″ : Goditi immagini nitide e dettagliate con una risoluzione di 4480×2520 a 218 pixel per pollice. Il display supporta 1 miliardo di colori, garantendo una visualizzazione vivida e realistica.

: Goditi immagini nitide e dettagliate con una risoluzione di 4480×2520 a 218 pixel per pollice. Il display supporta 1 miliardo di colori, garantendo una visualizzazione vivida e realistica. Archiviazione SSD da 256GB : Velocità e spazio sufficiente per tutte le tue applicazioni e file.

: Velocità e spazio sufficiente per tutte le tue applicazioni e file. 8GB di RAM : Per multitasking fluido e prestazioni ottimali.

: Per multitasking fluido e prestazioni ottimali. Design Azzurro Elegante : Un colore fresco e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

: Un colore fresco e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. Sistema Operativo MacOS Ventura: L’ultimo e più grande sistema operativo di Apple, progettato per sfruttare al meglio il chip M1.

Non lasciarti sfuggire questa occasione! Le offerte come questa sono rare e tendono a esaurirsi rapidamente. Se hai sempre desiderato un iMac o stai pensando di aggiornare il tuo vecchio computer, ora è il momento perfetto.

Clicca sul link, aggiungi l’iMac al tuo carrello e goditi uno sconto del 17%. Non perdere questa opportunità di possedere uno dei migliori computer desktop sul mercato a un prezzo così scontato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.