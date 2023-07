CROLLA DI 100€ il prezzo per Samsung Galaxy A34: lo smartphone top di gamma!

Se stai cercando un telefono di alta qualità a un prezzo incredibile, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta del Samsung Galaxy A34 su Amazon. Questo straordinario smartphone è disponibile a soli 295,99€, con uno sconto del 26%. Questo ribasso di prezzo di oltre 100€ è unico nel suo genere e rappresenta un’occasione imperdibile da prendere al volo.

Il Samsung Galaxy A34, di solito venduto a 399,99€, è attualmente in offerta su Amazon a soli 295,99€. Grazie al 26% di sconto, puoi risparmiare oltre 100€ sull’acquisto di questo eccezionale smartphone. Questo affare è senza dubbio uno dei migliori sul mercato, e potrebbe non durare a lungo. Quindi, non esitare e approfitta di questa incredibile offerta prima che sia troppo tardi.

Specifiche Tecniche del Samsung Galaxy A34:

Display : Il Samsung Galaxy A34 è dotato di un ampio schermo Super AMOLED da 6.5 pollici , che offre colori vividi e un’esperienza visiva mozzafiato.

: Il Samsung Galaxy A34 è dotato di un ampio schermo , che offre colori vividi e un’esperienza visiva mozzafiato. Processore : Al cuore di questo telefono, c’è un potente processore Exynos 980 octa-core , che garantisce prestazioni fluide e una rapida risposta a tutte le tue attività quotidiane.

: Al cuore di questo telefono, c’è un potente processore , che garantisce prestazioni fluide e una rapida risposta a tutte le tue attività quotidiane. Memoria : Con 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB , avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, e applicazioni preferite.

: Con e una memoria interna di , avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, e applicazioni preferite. Fotocamera : La fotocamera principale da 48 MP ti permetterà di scattare foto di alta qualità con dettagli eccezionali. La fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP offre un campo visivo più ampio per scatti panoramici mozzafiato. Inoltre, la fotocamera macro da 5 MP ti consente di avvicinarti ai dettagli più piccoli.

: La ti permetterà di scattare foto di alta qualità con dettagli eccezionali. La offre un campo visivo più ampio per scatti panoramici mozzafiato. Inoltre, la ti consente di avvicinarti ai dettagli più piccoli. Batteria : Il Galaxy A34 è dotato di una batteria da 4500 mAh , che ti offre una lunga durata e ti permette di utilizzare il telefono per ore senza doverti preoccupare della ricarica.

: Il Galaxy A34 è dotato di una batteria da , che ti offre una lunga durata e ti permette di utilizzare il telefono per ore senza doverti preoccupare della ricarica. Sistema Operativo: Lo smartphone è alimentato dal sistema operativo Android 11 con l’interfaccia utente personalizzata di Samsung, che offre un’esperienza utente intuitiva e ricca di funzionalità.

Il Samsung Galaxy A34 è un telefono di fascia alta con specifiche all’avanguardia, e l’offerta su Amazon a soli 295,99€ è semplicemente incredibile. Un risparmio di oltre 100€ su un telefono di questa qualità è davvero unico e da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.