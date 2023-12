Con Dixit a Natale il divertimento è assicurato: oggi è in sconto del 28%

Stanco della solita tombola natalizia? Quest’anno si cambia musica! Asmodee – Dixit, ora disponibile su Amazon a soli 22,90€ con uno sconto del 28%, è la scelta perfetta per te. Questo gioco, adatto a giocatori dai 8 anni in su, è l’ideale per trascorrere momenti indimenticabili in famiglia o con gli amici.

Dixit a soli 22,90€ grazie allo sconto Amazon del 28%

Dixit è un gioco che ti porta in un viaggio attraverso un universo onirico e poetico. Ogni giocatore, a turno, diventa il narratore e sceglie segretamente una carta dalla sua mano, fornendo una breve descrizione che gli altri giocatori dovranno interpretare. Le immagini fantastiche e oniriche delle carte, illustrate da famosi artisti di tutto il mondo, stimolano la creatività e l’immaginazione, rendendo ogni partita un’esperienza unica.

Il gioco include 84 carte Dixit, 8 plance per votare, 8 conigli in legno e 1 tabellone. Questi componenti, insieme al regolamento riorganizzato e di immediata comprensione, rendono Dixit un gioco semplice da imparare ma profondo nelle sue dinamiche.

Dixit è perfetto per gruppi da 3 a 8 giocatori e garantisce una durata media di 30 minuti per partita, rendendolo ideale per serate di gioco o per brevi momenti di svago. La sua natura conviviale e divertente lo rende adatto a giocatori di ogni età, stimolando la conversazione e l’interazione tra i partecipanti.

Con Dixit, ogni partita è diversa dalla precedente, grazie alla vasta gamma di carte e alle infinite possibilità di narrazione e interpretazione. È un gioco che non solo diverte, ma anche arricchisce il bagaglio culturale e creativo di chi vi partecipa.

A soli 22,90€, con uno sconto del 28%, Dixit è un’opportunità da non perdere per chiunque ami i giochi di società e voglia aggiungere un tocco di magia e fantasia alle proprie serate. Che tu sia un esperto di giochi da tavolo o alla ricerca di qualcosa di nuovo da provare, Dixit è la scelta ideale. Acquista ora su Amazon e preparati a vivere un’avventura indimenticabile nel mondo dell’immaginazione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.