ChatGPT non funziona oggi 31 agosto: disservizi ai server di OpenAI

aggiornamento: chatGPT ha ripreso a funzionare correttamente intorno alle 16:20. Non sappiamo ancora cosa sia successo e cosa abbia portato questo malfunzionamento temporaneo.

Oggi, 31 agosto 2023, chatGPT non funziona. Stando alle tante segnalazioni ricevute dagli utenti, sembrerebbe che il chatbot di OpenAI stia riscontrando dei disservizi in tutto il mondo.

Cosa sta succedendo?

Per adesso non sono arrivate comunicazioni ufficiali a riguardo, ma oltre alle segnalazioni numerose degli utenti, anche il sito di OpenAI notifica un malfunzionamento del chatbot. Attendiamo ulteriori segnalazioni, in attesa di dichiarazioni ufficiali da parte di OpenAI.

Al momento il chatbot non consente di inviare messaggi e sembra scomparsa anche la cronologia delle chat precedenti. Insomma, un completo down per l’ormai celebre intelligenza artificiale generativa, che speriamo possa risolversi al più presto.

Anche sul noto portale Downdetector, sono arrivate numerose segnalazioni di malfunzionamento dei server di chatGPT, specialmente nel corso degli ultimi minuti.

L’intelligenza artificiale generativa ha sconvolto il modo in cui interagiamo con i dispositivi digitali, e ChatGPT di OpenAI è uno dei chatbot più avanzati e popolari sul mercato. Si tratta di un sistema in grado di generare testi simili al linguaggio umano, contenuti anche molto sofisticati grazie all’ultima versione GPT-4, che ha introdotto dei protocolli più accurati e l’integrazione con servizi di terze parti tramite plug-in.