Vision Pro diventa colorato con gli accessori CASETiFY

L’atteso visore per la realtà mista di Apple potrebbe non essere in vendita fino al prossimo anno, ma le aziende di terze parti non hanno perso tempo nell’annunciare una serie di accessori per Vision Pro. Tra queste, il rinomato produttore di custodie per iPhone CASETiFY ha presentato una collezione di accessori sotto il marchio Bounce Vision. Questi accessori offrono personalizzazione e protezione per le cuffie Vision Pro.

Bounce Vision di CASETiFY: aggiungi un tocco di colore e di protezione in più a Vision Pro

La serie Bounce Vision di CASETiFY è stata appositamente progettata per adattarsi alle cuffie Vision Pro di Apple. La gamma include una varietà di accessori come fasce intercambiabili, custodie protettive in stile paraurti per il display esterno, cinghie per il collo, cuscinetti per l’oculare e molto altro. Ogni elemento della collezione è stato progettato con attenzione per offrire una protezione di livello professionale, senza compromettere lo stile ed l’eleganza.

Una delle caratteristiche distintive della collezione Bounce Vision è la possibilità di personalizzazione. I clienti possono scegliere tra una vasta gamma di combinazioni di colori, modelli, trame e altro ancora. Inoltre, possono anche aggiungere il proprio tocco personale caricando disegni o foto personalizzate.

Il nome “Bounce” deriva dalle custodie per iPhone di CASETiFY, progettate per garantire che il telefono rimbalzi anziché rompersi in caso di caduta. Questa stessa filosofia è stata applicata alla creazione degli accessori Bounce Vision, offrendo una protezione affidabile e allo stesso tempo divertente.

Secondo il CEO di CASETiFY, Wes Ng, l’obiettivo della collezione Bounce Vision è quello di consentire l’espressione di sé attraverso gli accessori.

“La nostra missione è potenziare l’autoespressione e Bounce Vision è qui per fare proprio questo. Crediamo nel potere della creatività e dell’individualità, soprattutto quando si tratta del design del prodotto. La nostra piattaforma offre agli utenti l’opportunità di personalizzare completamente gli accessori per i loro gadget tecnologici, consentendo loro di distinguersi senza sforzo, questa volta con Apple Vision Pro”.

La collezione Bounce Vision di CASETiFY sarà disponibile all’inizio del 2024, in concomitanza con la disponibilità del dispositivo Vision Pro di Apple. Al momento, i prezzi non sono stati ancora annunciati, ma si prevede che i prodotti offriranno un mix di stile, protezione e personalizzazione per soddisfare le esigenze degli utenti di Vision Pro.

A dire il vero, non sappiamo neanche se e quando il visore Vision Pro arriverà in Italia e in Europa e quale sarà il prezzi di listino.