Se acquisti un nuovo iPhone, nella sua confezione non troverai il caricabatterie. Ormai da qualche anno, è così che funziona. E quindi, cosa si fa? Beh la strategia migliore è optare per un accessorio affidabile, in grado di garantire il pieno supporto alla ricarica rapida e… in sconto! Come il caricabatterie USB-C e USB-A da 30W di Iniu, ora disponibile su Amazon a soli 11€ anziché 50€ grazie allo sconto già applicato del 72% e al coupon valido per un risparmio aggiuntivo del 20%.

Il caricabatterie USB-C oggi in super offerta – realizzato da INIU, brand particolarmente noto su Amazon e che centinaia di utenti consigliano – è sì compatto, ma è munito di ben due porte: una USB-C con PD da 30W e una USB-A QC 3.0 da 18W. Ciò significa che puoi ricaricare anche due dispositivi in contemporanea. Tu non devi fare nulla, perché alla distribuzione omogena dell'”energia” ci pensa l’accessorio.

Altro aspetto fondamentale da tenere in considerazione è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di problematiche come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Questo caricabatterie da 30W rientra oggi più che mai nella categoria dei Best Buy. Ricorda però di applicare manualmente il coupon valido per uno sconto del 20% che andrà ad aggiungersi a quello del 72% fornito gentilmente da Amazon. Solo così concluderai l’acquisto a 11 euro!

