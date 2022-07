Gli iPhone possono essere definiti dei dispositivi tuttofare? Sì, perché li usiamo ogni giorno per scattare foto, registrare video, guardare contenuti in streaming, ascoltare musica e anche come navigatore. Proprio per questo motivo, e soprattutto quando si parte per le vacanze, è consigliabile portare con sé un caricabatterie. Magari wireless e dalle dimensioni compatte, come quello realizzato da iWALK e oggi in super offerta su Amazon.

Il prezzo di listino del gadget è 39,99 euro, ma grazie alla strepitosa combo SCONTO + COUPON lo paghi solo 22,40 euro. Ricorda che, a differenza dello sconto del 20%, per ottenere un ulteriore sconto del 30% devi spuntare la voce “Coupon”.

Caricabatterie wireless MagSafe: il gadget si aggancia magneticamente ad iPhone 12 e iPhone 13, gli unici due smartphone di Apple muniti della tecnologia MagSafe.

Ricarica Rapida Wireless e PD da 18W: questo caricabatterie portatile supporta la ricarica wireless da 7,5 W. È inoltre munito di una porta USB-C per la ricarica PD da 18W.

Il caricabatterie di iWALK ha una capacità di 9000 mAh e può – ad esempio – ricaricare un iPhone 13 ben due volte.

Design compatto: comodo da portare praticamente ovunque, in borsa ma anche in tasca.

⚠️ Ricorda che per ottenere un ulteriore sconto del 30% devi spuntare la voce Coupon prima di concludere l’acquisto. ⚠️