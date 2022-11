I caricabatterie servono sempre, che tu ne abbia uno (o anche di più) non importa. È una sorta di legge non scritta, e se ti va di rispettarla, ti segnalo l’ottima proposta di Aioneus. Questo caricabatterie da 33 watt è munito in totale di quattro porte USB-A, di cui una QC 3.0. Ma non è tutto: con lo sconto del 26% applicato in automatico da Amazon, lo paghi solo 16,99 euro.

La spedizione, come al solito, è gratuita per gli abbonati a Prime.

Quello di Aioneus è un caricabatterie molto amato da chi acquista su Amazon. Il suo punteggio è infatti di quattro stelle e mezzo su 5, basato su oltre 1.300 recensioni. Questo vorrà pur dire qualcosa, no?

L’accessorio dispone di quattro porte USB-A, di cui una basata sulla tecnologia Quick Charge 3.0, dunque più veloce rispetto alle altre. Il suo grande vantaggio è che permette di ricaricare anche quattro diversi dispositivi in contemporanea, distribuendo in modo omogeneo l’energia.

Pur essendo super corazzato (4 porte non sono poi così scontate), questo caricabatterie ha dimensioni contenute, e anche il peso è ridotto al minimo. In quanto a sicurezza poi, non hai nulla da temere: Aioneus ha progettato un sistema che evita diffuse problematiche come cortocircuiti, sovratensioni e sovraccarichi. Anche quando in carica ci sono quattro device, puoi stare più che tranquillo/a.

Ti ricordo che il vantaggioso sconto del 26% è già applicato da Amazon, tu non devi fare altro che cliccare su “aggiungi al carrello”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.