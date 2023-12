Bug dei mouse Bluetooth con Mac M1 e M2: come risolverli

Molti utenti hanno riscontrato problemi di ritardo con i loro mouse quando collegati via Bluetooth ai Mac M1 e M2. Questo problema può essere frustrante, specialmente per chi si affida al proprio Mac per lavoro o intrattenimento. Fortunatamente, ci sono diverse soluzioni per risolvere questo problema e migliorare la tua esperienza utente.

Identificare il problema del mouse Bluetooth

Il ritardo del mouse può essere causato da vari fattori, tra cui interferenze wireless, problemi con il modulo Bluetooth del Mac o complicazioni con il software di supporto. Comprendere la causa del problema è il primo passo per trovare una soluzione efficace.

1. Controlla la batteria del mouse

Un mouse con batteria scarica può comportarsi in modo imprevedibile. Se stai utilizzando un mouse con batteria ricaricabile, prova a collegarlo al tuo Mac M1 o M2 per ricaricarlo. Se il tuo mouse utilizza batterie sostituibili, considera di sostituirle con nuove.

2. Ricollega il mouse Bluetooth

A volte, disconnettere e ricollegare il mouse può risolvere problemi di connessione temporanei. Assicurati di avere un altro dispositivo di puntamento a portata di mano se stai utilizzando un iMac, Mac mini o Mac Studio, per poter navigare nel sistema mentre riconnetti il mouse.

3. Elimina le interferenze Wireless

Rimuovi qualsiasi fonte di interferenza Bluetooth vicino al tuo Mac. Questo include altri dispositivi wireless, cavi di alimentazione e elettrodomestici. Assicurati anche di disconnettere qualsiasi altro dispositivo di puntamento che potrebbe interferire con la connessione Bluetooth del tuo mouse.

4. Ripristina il modulo Bluetooth del Mac

Se il modulo Bluetooth del tuo Mac si blocca, potresti doverlo ripristinare. Su macOS Monterey o versioni successive, puoi farlo tramite l’app Terminale con il comando sudo pkill bluetoothd . Questo riavvierà il modulo Bluetooth e potrebbe risolvere il problema di ritardo.

5. Aggiorna il tuo Mac

Assicurati che il tuo Mac sia aggiornato all’ultima versione di macOS. Gli aggiornamenti spesso includono correzioni per problemi noti, compresi quelli relativi al Bluetooth e alla compatibilità con i dispositivi esterni.

6. Ripristina il mouse Bluetooth

Se hai personalizzato il tuo mouse prova a ripristinare il dispositivo alle impostazioni predefinite. Questo può risolvere problemi causati da configurazioni errate.

7. Gestisci le preferenze Bluetooth

Se il problema persiste, considera di eliminare il file delle preferenze Bluetooth del tuo Mac. Questo può essere fatto accedendo alla cartella /Library/Preferences/ e spostando il file com.apple.Bluetooth.plist nel Cestino.

Il ritardo del mouse Bluetooth sui Mac M1 e M2 può essere frustrante, ma seguendo questi passaggi, puoi risolvere il problema e migliorare la tua esperienza utente. Se continui a riscontrare problemi, considera di contattare il supporto Apple per ulteriore assistenza. Con la giusta combinazione di aggiornamenti software, gestione delle impostazioni e manutenzione del dispositivo, il tuo mouse dovrebbe funzionare senza problemi sul tuo Mac Apple Silicon.