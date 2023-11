Black Friday Apple SVUOTATUTTO: iPad e accessori in forte sconto

Il Black Friday di Amazon coinvolge anche Apple, con offerte straordinarie sugli iPad e i loro accessori. Dal 17 al 27 novembre, potrai trovare sconti incredibili su alcuni dei prodotti più desiderati di Apple. Che tu sia un artista digitale, un professionista in movimento, o semplicemente un appassionato di tecnologia, questa è l’occasione perfetta per aggiornare il tuo arsenale tecnologico. Scopri ora i migliori iPad e accessori in offerta e non perdere l’opportunità di possedere la tecnologia all’avanguardia di Apple a prezzi vantaggiosi!

iPad in offerta al Black Friday

iPad Air 2022

L’iPad Air 2022 è un vero gioiello tecnologico. Con il suo potente chip M1, offre prestazioni eccezionali, sia che tu stia lavorando su progetti complessi o godendoti contenuti multimediali. Il display Liquid Retina da 10.9 pollici con tecnologia True Tone assicura colori vivaci e dettagli nitidi. Con 256GB di memoria, avrai spazio più che sufficiente per tutte le tue app e file. E non dimenticare la connettività Wi-Fi + Cellular, che ti permette di rimanere sempre connesso, ovunque tu sia.

iPad 10.9″ 2022

Il nuovo iPad 10.9″ 2022 è l’ideale per chi cerca un dispositivo versatile e potente. Equipaggiato con il chip A14 Bionic, garantisce prestazioni rapide e fluide. Il suo schermo da 10.9 pollici offre una qualità d’immagine superba, perfetta per streaming video, giochi e molto altro. Con 256GB di memoria e connettività Wi-Fi + Cellular, è perfetto per tenere tutto il tuo mondo digitale a portata di mano.

Accessori per iPad

Apple Pencil (1a gen)

L’Apple Pencil (1a gen) è un must per gli amanti del disegno e della scrittura digitale. Questo strumento incredibilmente preciso e reattivo apre nuove possibilità creative, trasformando il tuo iPad in un vero e proprio quaderno o tela digitale.

Apple Pencil (2a gen)

Per chi cerca ancora più funzionalità, l’Apple Pencil (2a gen) è la scelta ideale. Con il suo design intuitivo e la capacità di attaccarsi magneticamente all’iPad per la ricarica, rende l’esperienza d’uso ancora più fluida e naturale.

Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″

Trasforma il tuo iPad Pro in una vera stazione di lavoro con l’Apple Magic Keyboard per iPad Pro 11″. Questa tastiera non solo offre un’esperienza di digitazione confortevole, ma integra anche un trackpad, portando la produttività a un nuovo livello.

Apple Magic Keyboard Folio per iPad

Per gli utenti del nuovo iPad, l’Apple Magic Keyboard Folio per iPad è l’accessorio perfetto. Con il suo design elegante e funzionale, offre una digitazione comoda e trasforma il tuo iPad in un dispositivo ancora più versatile.

Apple USB-C Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″

Infine, per i possessori di iPad Pro 12,9″, l’Apple USB-C Magic Keyboard per iPad Pro 12,9″ rappresenta il top in termini di comfort e funzionalità. Con la sua porta USB-C integrata, non solo offre una digitazione eccezionale, ma permette anche di caricare il tuo iPad mentre lo usi.

