"Bad Sisters" su Apple TV+ vince il BAFTA per la Miglior Serie Drammatica

Apple TV+ ha ottenuto il suo primo riconoscimento di alto livello ai BAFTA, guidato dal successo della serie drammatica di dark comedy “Bad Sisters”.

Successo per Bad Sisters ai BAFTA

“Bad Sisters” è stata premiata come Miglior Serie Drammatica, mentre Anne-Marie Duff ha ricevuto il premio per la Miglior Attrice Non Protagonista per il suo ruolo di Grace nella serie. In “Bad Sisters”, le sorelle Garvey architettano maliziosamente l’omicidio dell’abuso marito di Grace, soprannominato ‘Prick’. La serie è stata scritta da Sharon Horgan, basata su un formato di serie limitata belga esistente. Horgan interpreta una delle sorelle, insieme ad Anne-Marie Duff, Eve Hewson, Sarah Greene ed Eva Birthistle.

“Bad Sisters” è stata accolta con molto plauso dalla critica quando è stata lanciata su Apple TV+ nell’agosto 2022 e ha riscosso un successo tale tra il pubblico che Apple ha commissionato una seconda stagione, attualmente in fase di pre-produzione.

Questo riconoscimento rappresenta un grande traguardo per Apple TV+ e per il team di produzione di “Bad Sisters”. Il premio BAFTA per la Miglior Serie Drammatica è una testimonianza della qualità della serie e del talento di tutte le persone coinvolte nella sua realizzazione. Continueremo a seguire lo sviluppo della seconda stagione e a fornire aggiornamenti non appena saranno disponibili.

Un Riconoscimento Significativo per Apple TV+

Questo successo ai BAFTA rappresenta un importante riconoscimento per Apple TV+ e la sua continua aspirazione ad offrire contenuti di alta qualità. Dal suo lancio nel 2019, il servizio di streaming ha continuato a costruire un catalogo di serie originali acclamate dalla critica, con “Bad Sisters” che ora si unisce a queste file prestigiose.

La vittoria di “Bad Sisters” non solo mette in luce il talento e la creatività dietro la serie, ma sottolinea anche l’impegno di Apple TV+ nel fornire una piattaforma per storie coinvolgenti e provocatorie. Questo BAFTA per la Miglior Serie Drammatica segna un ulteriore passo avanti per il servizio di streaming, consolidando la sua reputazione come un attore di rilievo nell’industria televisiva.

Anticipazioni sulla Seconda Stagione

Con la seconda stagione di “Bad Sisters” attualmente in pre-produzione, gli spettatori possono aspettarsi di vedere più della brillante scrittura e recitazione che ha reso la serie un successo. Mentre attendiamo ulteriori dettagli sulla trama e sul cast, possiamo aspettarci che la serie continui a esplorare temi complessi con il suo unico mix di dramma e umorismo.