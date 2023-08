Back to school: stampante HP DeskJet a meno di 50€ solo per oggi

Sei alla ricerca di una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo imbattibile? Non cercare oltre! Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile sulla HP DeskJet 2720e, disponibile ora a soli 49,90€, con uno sconto del 23%. Questa è l’occasione che aspettavi!

HP DeskJet 2720e: La HP DeskJet 2720e: a questo prezzo è davvero imperdibile

Non è una semplice stampante, ma un vero e proprio gioiello tecnologico.

Ecco alcune delle sue specifiche più importanti:

Connettività Wi-Fi : Stampa da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi, grazie alla connessione Wi-Fi Dual Band e alle funzionalità come AirPrint e Mopria.

: Stampa da qualsiasi dispositivo, ovunque ti trovi, grazie alla connessione Wi-Fi Dual Band e alle funzionalità come AirPrint e Mopria. Velocità di Stampa : Con una velocità di 7,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori, le tue stampe saranno pronte in un batter d’occhio.

: Con una velocità di 7,5 ppm in bianco e nero e 5,5 ppm a colori, le tue stampe saranno pronte in un batter d’occhio. Qualità di Stampa : La risoluzione di stampa arriva fino a 300 x 300 dpi, garantendo stampe nitide e colori brillanti su vari formati di carta.

: La risoluzione di stampa arriva fino a 300 x 300 dpi, garantendo stampe nitide e colori brillanti su vari formati di carta. HP+ e Instant Ink : Con l’acquisto, avrai 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi con HP+. Mai più senza inchiostro grazie a questo servizio innovativo che ti consegna le cartucce direttamente a casa.

: Con l’acquisto, avrai 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi con HP+. Mai più senza inchiostro grazie a questo servizio innovativo che ti consegna le cartucce direttamente a casa. Design e Funzionalità: Oltre alla sua estetica elegante, questa stampante offre funzionalità come la stampa fronte-retro manuale e una vasta compatibilità con cartucce originali HP.

Non lasciarti sfuggire questa offerta! Se stai considerando di aggiornare la tua vecchia stampante o se desideri entrare nel mondo delle stampanti multifunzione, questa è l’occasione che stavi aspettando. La HP DeskJet 2720e offre tutto ciò di cui hai bisogno e molto altro, a un prezzo che non potrai trovare altrove.

Agisci ora! Questa offerta su Amazon non durerà per sempre. Clicca sul link, aggiungi la stampante al tuo carrello e goditi la qualità e l’efficienza della HP DeskJet 2720e. Non perdere questa opportunità unica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.