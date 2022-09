Quando si parla di auricolari wireless, il primo pensiero di un utente immerso nell’ecosistema Apple va agli AirPods, a prescindere dalla generazione. È anche vero però che non è assolutamente necessario spendere cifre astronomiche per portarsi a casa un prodotto di qualità, pur considerando i dovuti compromessi. Un esempio? Gli Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 23,58 euro grazie allo sconto del 21%. Aggiungili al carrello per non farti sfuggire la promozione odierna.

I Redmi Buds 3 Lite del gigante cinese sono gradevoli alla vista e confortevoli da usare. La struttura ergonomica infatti li rende adattabili a qualsiasi orecchio, senza ovviamente il rischio di perderli mentre si cammina o ci si allena.

La trasmissione de dati avviene sfruttando il Bluetooth 5.2, standard che assicura stabilità, velocità e minor consumo energetico. La connessione allo smartphone/tablet avviene in automatico appena li indossi, proprio come gli AirPods.

La batteria garantisce fino a 5 ore di musica con una sola carica, che diventano 18 quando utilizzi la custodia che funge anche da “stazione energetica”. Infine, ti segnalo la certificazione IP54, che si traduce in resistenza alla polvere e all’acqua. Così non dovrai temere vento forte, pioggia e sudore quando li utilizzi all’esterno.

Concludo dandoti un consiglio: lo sconto del 21% potrebbe avere breve durata, quindi se sei interessato/a agli Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, affrettati a concludere l’acquisto.