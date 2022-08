Auricolari TWS: i migliori nelle Offerte Amazon di settembre

A partire da oggi 29 agosto Amazon propone un extra sconto del 20% sui prodotti Warehouse inclusi gli auricolari true wireless (TWS). Si tratta di gingilli con piccoli difetti o imballi ammaccati/aperti, che nella maggior parte dei casi sono i resi degli utenti. Rispetto al nuovo, permette di risparmiare tantissimo, si fa un favore all’ambiente e in più godono della stessa identica garanzia del nuovo.

E se poi costano il 20% in meno, ancora meglio. Ma attenzione perché l’extra sconto vale solo fino alle 23:59 del 9 settembre 2022, e i pezzi messi in vendita sono spesso unici: dunque, se trovate qualcosa che vi interessa, non aspettate troppo perché potreste non ritrovarlo.

E ora, senza ulteriore indugio, ecco la lista dei migliori auricolari TWS più convenienti di settembre. Attenzione: il primo prezzo che compare è sempre quello del prodotto nuovo: per ottenere il prezzo scontato, scorrete la pagina fino a individuare e spuntare la voce “Risparmia con Usato – Ottime condizioni” oppure “nuovo e usato da”…

Auricolari TWS in Sconto

Huawei FreeBuds 4i Auricolari True Wireless Bluetooth con Cancellazione Intelligente del Rumore. Praticamente degli AirPods Pro ma dal prezzo mini, partono solo 44€ incluse spedizioni

Soundcore by Anker Life P2 Mini sono degli auricolari con driver 10mm, Bluetooth 5.2, IPX5, 32 Ore, Ricarica Rapida USB-C e dimensioni super compatte perfetti per chi pratica attività fisica e costano solo 27,99€ incluse spedizioni.

JBL LIVE Free auricolari True Wireless con doppio microfono e Cancellazione Attiva del Rumore, Impermeabili IPX7, fino a 21h di Autonomia sono scontati a 46,50€.

JBL CLUB PRO+ TWS sono auricolari Bluetooth con Cancellazione Attiva del Rumore, con eccellenti prestazioni e qualità per musica, chiamate e sport, fino a 24h di Autonomia e costano 81€ incluse spedizioni.

Gli Amazon Warehouse sono prodotti per tutti i gusti e in ogni settore merceologico, inclusi Foto e Videocamere, audio e lettori di musica digitali, Telefonia Mobile ed Elettronica includendo ovviamente iPhone, iPad e Mac Intel e M1 dai prezzi particolarmente allettanti.

Grazie alla promo di settembre, e solo per un periodo limitato, sugli Amazon Warehouse viene applicato a un ulteriore ribasso del 20%. Non occorre fare nulla di speciale: lo sconto viene calcolato automaticamente nel riepilogo dell’ordine durante il processo di acquisto. Ovviamente, vale solo per prodotto spediti e venduti da Amazon.