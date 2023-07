Apple TI REGALA il MacBook Air 2022: oggi lo paghi 150 EURO IN MENO

Se stai cercando un laptop che unisca prestazioni straordinarie, un design elegante e una facilità d’uso senza pari, oggi è il tuo giorno fortunato! Al momento l’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è in offerta su Amazon con un prezzo scontato del 11% quindi a soli 1.199 euro.

Questo vuol dire che potrai acquistare il pc portatile di fascia alta risparmiando addirittura 150 euro sul prezzo di listino. Una promozione del genere non capita tutti i giorni quindi approfittane immediatamente!

Le specifiche tecniche dell’Apple MacBook Air 2022

L’Apple MacBook Air 2022 è dotato del rivoluzionario chip M2, che rappresenta il cuore pulsante di questa potente macchina. Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, avrai a disposizione una velocità e una fluidità senza precedenti. Potrai eseguire le tue applicazioni e i tuoi progetti senza intoppi, affrontando anche i compiti più impegnativi con facilità.

La risoluzione del display Retina da 13,3 pollici ti regalerà immagini cristalline e dettagliate, perfette per il lavoro, lo streaming e l’intrattenimento. La qualità dei colori e la luminosità eccezionale renderanno ogni attività visivamente coinvolgente e coinvolgente.

Il design sottile ed elegante dell’Apple MacBook Air 2022 è un vero piacere per gli occhi. Con un peso di soli 1,29 kg, potrai portarlo ovunque con te, garantendo così una produttività senza limiti. La tastiera retroilluminata ti consentirà di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il trackpad ampio e responsivo renderà la navigazione un’esperienza intuitiva.

La memoria SSD da 256 GB ti offre ampio spazio di archiviazione per tutti i tuoi file, foto e video, garantendo al contempo una velocità di accesso ai dati incredibilmente veloce. Non dovrai più preoccuparti di spazio insufficiente o tempi di caricamento lunghi, in quanto l’Apple MacBook Air 2022 soddisferà le tue esigenze di archiviazione e prestazioni.

Con la durata della batteria fino a 18 ore, potrai lavorare o divertirti senza interruzioni, anche durante i viaggi più lunghi. Avrai la sicurezza di poter contare su un laptop affidabile e resistente, che ti accompagnerà nel corso della giornata senza problemi.

Insomma. se desideri un laptop di altissima qualità, potente e versatile, non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare l’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 su Amazon al prezzo straordinario di 1.199€ con uno sconto del 11%. Corri a fare il tuo ordine!

