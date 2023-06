Apple Prime Day: il MacBook Air con chip M2 a 150 EURO IN MENO

Se sei alla ricerca di un laptop potente e all’avanguardia, non puoi che puntare sul fantastico Apple MacBook Air 2022. Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.199 euro con uno sconto bomba dell’11%.

Il dispositivo ti offre prestazioni straordinarie grazie al suo chip M2, quindi è la scelta perfetta per la tua produttività e creatività in ogni campo. Effettuando oggi stesso l’ordine potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, oltra a pagare in comode rate con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere è davvero irripetibile, approfittane subito!

Apple MacBook Air 2022: tutte le specifiche tecniche

Il cuore pulsante del MacBook Air 2022 è il suo processore chip M2. Questa nuova generazione di chip Apple offre prestazioni eccezionali in termini di velocità di elaborazione, grafica avanzata ed efficienza energetica. Potrai gestire facilmente le attività più impegnative, come la modifica video, la progettazione grafica e molto altro ancora.

Una delle specifiche più importanti del MacBook Air 2022 è la sua capacità di memoria . Con una generosa capacità di archiviazione SSD da 512 GB , avrai spazio sufficiente per conservare i tuoi file, le tue foto, i tuoi video e le tue senza problemi di spazio. Potrai portare con te tutto ciò di cui hai bisogno senza dover fare compromessi.

Il display del MacBook Air 2022 è un vero spettacolo per gli occhi. Con un brillante schermo Retina da 13,3 pollici con tecnologia True Tone, potrai godere di colori vividi, dettagli nitidi e contrasti eccezionali. Sia che tu stia lavorando, guardando film o navigando sul web, l’esperienza visiva sarà mozzafiato.

La batteria del MacBook Air 2022 è altamente efficiente, offrendo fino a 15 ore di navigazione web o riproduzione video continua. Questo significa che potrai lavorare o divertirti per tutto il giorno senza dover ricaricare frequentemente il tuo laptop. Avrai la libertà di essere produttivo ovunque tu vada.

Il MacBook Air 2022 è dotato di un sistema di sicurezza avanzato grazie al sensore di impronte digitali Touch ID integrato nel tasto di accensione. Questa funzione ti permette di sbloccare il tuo laptop in modo sicuro e rapido, senza dover digitare una password. I tuoi dati saranno sempre al sicuro.

L’Apple MacBook Air 2022 con chip M2 è, quindi, un laptop di fascia alta che offre prestazioni straordinarie! Oggi è disponibile a un prezzo scontato di soli 1.199 euro con uno sconto dell’11%. La promozione è davvero imperdibile, coglila al volo!

