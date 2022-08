La Apple Pencil è un accessorio che tanti possessori di un modello recente di iPad Pro o iPad Air considerano un must have. E il perché di questo pensiero è abbastanza semplice: la Pencil è davvero versatile, la si può usare per disegnare (come mostrato da Apple di recente) o per prendere appunti, ad esempio. L’unico neo è il prezzo, ed è ecco perché non è per nulla una cattiva idea dare un’occhiata ad alternative più economiche ma comunque valide.

Su Amazon puoi acquistare oggi la Penna Touch di KBCASE in offerta a 14,99 euro. È compatibile con tutti gli iPad Pro, Air e Mini lanciati da Apple dal 2018 in poi.

Proprio come la Apple Pencil

La Penna Touch riprende – per quanto possibile – le caratteristiche dello stile made-in-Cupertino. Ad esempio, è sensibile all’inclinazione e di conseguenza, quando disegnerai con angolazioni diverse, creerai linee e ombre diverse sullo schermo del tuo iPad. Maggiore è l’angolo di inclinazione, più sottile sarà lo spessore del tratto.

Per quanto riguarda la latenza, è davvero bassissima. L’esperienza d’uso è fluida e precisa, ti sembrerà davvero di disegnare come se stessi impugnando una matita. A tal proposito, la Penna Touch ha una forma ergonomica ed è dunque molto comoda da utilizzare, anche per più ore di seguito.

Davvero utile l’inserimento nella confezione di 5 punte aggiuntive. È vero che sono resistenti, ma avere una scorta per eventuali problemi e sostituzioni è un vantaggio di cui tenere assolutamente conto.

Concludo segnalandoti il fatto che lo stile di KBCASE – che si spegne automatica dopo 5 minuti di inattività – si ricarica tramite USB-C. Il cavo è incluso nella confezione.