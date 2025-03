Apple non abbandona l'idea degli smart glass

Sembra che Apple non si sia ancora arresa in merito agli smart glass, dispositivi che, sulla carta, promettono di essere più potenti degli AirPods e più leggeri del Vision Pro. Seguendo le orme degli occhiali Meta Ray-Ban, ma con un’impronta inconfondibilmente Apple, il colosso di Cupertino punterebbe a creare un prodotto che unisca design elegante e tecnologia all’avanguardia.

Secondo le anticipazioni di Mark Gurman nella newsletter Power On, il nuovo dispositivo non dovrebbe presentare la complessità della realtà aumentata avanzata del Vision Pro, ma sarebbe dotato di funzionalità basate sull’AI, integrate con microfoni e telecamere di ultima generazione. Questo approccio potrebbe rappresentare un’evoluzione rispetto ai precedenti tentativi di Apple di sviluppare occhiali AR connessi all’iPhone, che erano stati temporaneamente sospesi a causa di limitazioni tecniche, in particolare legate all’autonomia della batteria.

Attualmente, il progetto “Atlas” – il nome in codice degli occhiali – continua a evolversi nei laboratori di Cupertino. Utilizzando una versione modificata del sistema operativo visionOS, questi occhiali potrebbero rappresentare una svolta significativa nel settore. Parallelamente, Apple sta esplorando l’integrazione di telecamere negli AirPods per potenziare le capacità di intelligenza artificiale, sfruttando tecnologie simili alla Visual Intelligence già presente sugli iPhone.

Nel frattempo, la competizione si intensifica. Meta ha annunciato il lancio di nuovi wearable AI per il 2025, inclusi occhiali Ray-Ban con display integrato. Tuttavia, Apple punta a distinguersi attraverso una maggiore integrazione con l’ecosistema iPhone e una qualità audio superiore, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive per il successo commerciale.

Nonostante le sfide tecniche ancora da affrontare, Apple continua a perfezionare i suoi prodotti di punta, tra cui Vision Pro, AirPods e Apple Watch. L’obiettivo finale sembra sempre più vicino: creare occhiali AR che possano davvero rivoluzionare il mercato e definire nuovi standard per i dispositivi indossabili.